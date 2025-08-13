Im Trailer für den neuen Netflix -Dokumentarfilm aka Charlie SheenAnwesend Der Titel Schauspieler schwört, die Kontrolle über die Erzählung zu übernehmen und Antworten auf die Fragen zu geben, die viele Menschen gestellt haben. Sehen Sie es sich unten an.

Regie von Andrew Renzi (Pepsi, wo ist mein Jet?), Die zweiteilige Dokumentation gibt zusätzliche Perspektive durch die Linse von offenen Interviews mit Sheens Familie, Freunden und Castmates, darunter Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker und sein Drogendealer, Marco.

„Mit einer atemberaubenden Klarheit, die sich in sieben Jahren der Nüchternheit verdient, spricht Sheen offen über die Themen und Ereignisse, die er noch nie zuvor öffentlich besprochen hat“, heißt es in der offiziellen Logline. „Die empörendsten Momente von Sheens Leben werden mit rohen Emotionen und außergewöhnlichen Wärme besucht und ein Porträt eines fehlerhaften Mannes gemalt, dessen Vorliebe für Selbstzerstörung letztendlich nicht für die wilde Liebe und Vergebung entspricht, die er in denjenigen inspiriert, die ihm am nächsten stehen.“

aka Charlie Sheen ist am 10. September Premiere und kommt nur einen Tag nach seiner bevorstehenden Memoiren an, Das Buch des GlanzesHits Bücherregale.

https://www.youtube.com/watch?v=wqquvfsavo4