Im vergangenen Winter hatte Timothée Chalamet einen lustigen kleinen Schnurrbart, während er für seine Oscar-nominierte Wendung als Bob Dylan in bewerbte Ein vollständiges Unbekanntes – Alles für Marty Supreme. In dem neuen Film von Schriftsteller/Regisseur Josh Safdie laut der offiziellen Beschreibung von A24 geht „Marty Mauser (Chalamet), ein junger Mann mit einem Traum, niemandem, zur Hölle und zurück, um Größe zu verfolgen.“

Marty Supreme Zeichnet seine Inspiration aus dem Leben des Tischtennis -Champions Marty Reisman (wie durch die Namensänderung des Charakters angegeben, wenn nichts anderes) wahrscheinlich von der Realität abhauen wird. Trotzdem ist es einer von zwei sportbezogenen Filmen mit A-List-Talenten aus einem Safdie in diesem Herbst (Benny Safdie’s Die Smashing -Maschinemit Dwayne Johnson und Emily Blunt, Premieren im Oktober).

Zusätzlich zu Chalamet enthält die Besetzung Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma (Tyler, der Schöpfer) und Abel Ferrara, wobei Fran Drescher Martys Mutter (Perfektion) und Gwyneth Paltrow zum ersten Mal seitdem zu Filmscreens zurückkehren Avengers: Endgame; Sie redet seit Monaten, wie viel Sex ihr Charakter und Chalamet’s im Film haben.

Verwandte Video

Marty Supreme Kommt am 25. Dezember 2025 in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=pi6-qkhztt8