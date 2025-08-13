Daniel Day-Lewis wird zum ersten Mal seit acht Jahren auf den Bildschirm zurückkehren Anemoneein neuer Film, den er gemeinsam mit seinem Sohn Ronan Day-Lewis geschrieben hat, der sein Regiedebüt feiert. Vor seiner Weltpremiere beim New York Film Festival in diesem Herbst hat Focus Features den ersten Look des Films enthüllt.

Zusammen mit Tages-Lewis, Anemone Stars Sean Bean, Samantha Morton und Samuel Bottomley. Nach seiner Premiere beim New York Film Festival erhält es am 3. Oktober eine begrenzte Theaterveröffentlichung in den USA, bevor es eine Woche später am 10. Oktober weit ausgeht.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung von NYFF: „The Northern England -Set -Set Anemone beginnt, als ein Mann mittleren Alters (Bean) auf einer Reise in den Wald aus seinem Vorort zu Hause macht, wo er sich wieder mit seinem entfremdeten Einsiedlerbruder (Day-Lewis) verbindet. Von einer mysteriösen, komplizierten Vergangenheit verbunden, teilen die Männer eine belastete, wenn auch gelegentlich zarte Beziehung – eine, die für immer durch erschütternde Ereignisse vor Jahrzehnten verändert wurde. Dieses Regiedebüt ist ein emotionales Kraftpaket und ist sowohl in kleinen Details als auch in großen Gesten zugesichert, da es den Weg zur familiären Erlösung gegen alle Chancen zeigt. Zusätzlich zu seinen unerschütterlichen Lead -Performances, auch Anemone bietet herausragende unterstützende Arbeiten von Morton und Bottomley und sensationell ausdrucksstarke Breitbildkino von Ben Fordesman. “

Day-Lewis kündigte zuvor seinen Rücktritt von der Schauspielerei nach der Veröffentlichung von Der Phantomfaden 2017.

Day-Lewis gilt allgemein als einer der größten Schauspieler seiner Generation und der einzige Schauspieler, der drei Oscar-Auszeichnungen für den besten Schauspieler gewinnt.