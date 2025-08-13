Der Ausländer Franchise hat ein reiches musikalisches Erbe mit renommierten Komponisten, darunter Jerry Goldsmith und James Horner, die an den früheren Filmen arbeiten, aber das Franchise ist nie für seine Nadelabfälle bekannt. Dafür gibt es einen guten Grund, da die Filme in den Tiefen des Weltraums in einer weit entfernten Zukunft spielt: Niemand kann Sie nicht schreien hören, sondern niemand kann die neuesten Hits mit Charts hören. Die neue FX -Serie Alien: ErdeVerfolgt jedoch einen anderen Ansatz.

Erstellt von Noah Hawley, Alien: Erde Sterne ein großes Ensemble, das mit dem unerwarteten Fallout eines Raumschiffs auf dem Titelplaneten fertig wird – ein Absturz, der die Schrecken dieses Universums viel näher an der Heimat bringt. Und während die Show im Jahr 2120 stattfindet, bedeutet die terrestrische Umgebung, dass viel mehr Platz für eine Vielzahl von tatsächlichen Songs auf dem Soundtrack gibt.

Im Gegensatz zu beispielsweise der berühmte Score-Free Der BärAnwesend Alien: Erde Hat Jeff Russo als Komponist an Bord, der neben Hawley weiter zusammenarbeitet Fargo Und Legion stellte auch die Musik für Serien einschließlich der einschließlich der Serien zur Verfügung RipleyAnwesend Star Trek: EntdeckungUnd Für alle Menschheit. Seine hervorragende Partitur, die jetzt erhältlich ist, ist voller mächtiger Themen. Darüber hinaus repräsentieren die Songs, die von Musik Supervisor Maggie Phillips auf den Bildschirm gebracht wurden faszinierend Auswahl. Daher, Folge Aktualisiert diesen Beitrag jede Woche, wenn wir uns tiefer in die existenziellen (und nicht so existentialen) Terrors der Show einziehen.

Verwandte Video

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält milde Spoiler durch Alien: ErdeStaffel 1 Folge 2, „Mr. Oktober“.)

Folge 1: „Neverland“

Nina Simone – „Lass mich nicht missverstanden werden“

Fernsehen im Radio – „Killer Crane“

Lord Afrixana – „Kein Dey Tyre“

Schwarzer Sabbat – „Die Mob -Regeln“ (Endkredite)

Unsere Einführung in das Jahr 2120 enthält sowohl diegetische als auch nicht-entgetische Musik-Diegetische Musik sind Songs, die Charaktere auf dem Bildschirm hören, wie der klassische Nina Simone-Track, der als Karen Aldridge’s Scientist-Charakter im Labor an Bord der verurteilten USCSS spielt Maginot. Nicht-entgetische Musik ist Musik, die nur als Teil des Soundtracks spielt, wie der Fernseher im Radio-Melodie, der als neu transformierter Marcy/Wendy (Sydney Chandler) zu hören ist, blickt auf ihrem Haus in der Insel aus.

Die Auswahl des Fernsehens im Radio „Killer Crane“ hat unter diesen Umständen eine tiefere Bedeutung – das Lied handelt von der Band, die sich mit dem terminalen Lungenkrebs von Bassist Gerard Smith auseinandersetzt (er starb neun Tage nach der Veröffentlichung ihres Albums 2011, Neun Lichtarten). Es ist eine leichte, lebensbejahende Spur über die Sterblichkeit, die als eindringliche Einführung in dieses neue Hybrid „Forever Girl“ dient.

Außerdem liefert Lord Afrixana das Lied, das wir zu einem langen Tag auf den Weg nach Hause sehen können. Und über den Abspann der Episode haben wir Black Sabbaths Titeltrack aus ihrem Album von 1981 – – Die Mob regiert War die Dio -Ära, nicht die Ozzy -Ära, falls Sie sich fragen.

Außerhalb der Welt der Musik (obwohl immer noch sehr wichtig für die Show) ist ein Film, in dem die Show prominent zu sehen ist, obwohl sie über ein Jahrhundert alt für diese Charaktere ist: der animierte Film, den Einsiedler erinnert, das mit seiner Kinderschwester zu sehen ist, ist keiner Eiszeit Film – es ist speziell 2012ss Eiszeit 4: Kontinentaldrift. Vielleicht kein Film, der als moderner Klassiker in angekündigt wurde Das Jahrhundert, aber das „Gesicht meiner Wut“ ist ziemlich süß.

Zum Schreiben ist die einzige große Frage, die noch beantwortet werden muss, wer für das ätherische/schreckliche Cover von Creams „Strange Brew“ verantwortlich war, das zu Beginn der Episode als musikalischer Stinger dient. Folge hat weitere Informationen von FX angefordert und wird diesen Beitrag aktualisieren, sobald er verfügbar ist.

Folge 2: „Mr. Oktober“

Nicht abgeschlossen-„AC-Cent-tchu-ate Das Positive“

Tool – „Stinkfest“ (End Credits)

Im Vergleich zur ersten Folge gibt es weniger Nadelstropfen, auf die man sich hier konzentrieren kann, wobei Russos Partitur das schwere Heben macht. Es gibt einige schwache Musik im Hintergrund, wenn Einsiedler und ein Wunderkind -Soldat versuchen, eine Kostümparty zu evakuieren, aber es spielt nicht laut genug, um identifiziert zu werden (insbesondere nachdem das Xenomorph die Feierlichkeiten abstürzt). Darüber hinaus können wir den süßen Sound von Reggie Jacksons Game 6 Homer in der World Series von 1977 nicht vergessen, aber das war musikalisch kaum ein Chart-Toper.

Die größten Momente, auf die man sich hier konzentrieren kann, sind Hermit’s Fuzzy-Kindheitserinnerungen an seine Familie, die das Lied „AC-Cent-tchu-ide the Positiv“ singt, das bis 1944 zurückreicht und seitdem von unzähligen Künstlern aufgenommen wurde. (Wir könnten diese Wiedergabe vielleicht teilweise dem Schöpfer Noah Hawley zuschreiben, der als Einsiedler und Wendys inzwischen verstorbener Vater kamen.)

Darüber hinaus gibt es das „Stinkfest“ von Tool als Abschluss -Track – ein Song mit einem berüchtigten Musikvideo und einer komplizierten Geschichte mit MTV, da VJS den Titel nicht auf Sendung sagen durfte. Das Thema des Songs ist nicht gerade subtil („Finger tief in der Grenze“ ist eine Beispiellyrik), aber die Botschaft wird vereitelt.

Alien: Erde Premieren Sie dienstags um 20:00 Uhr ET auf Hulu und um 20:00 Uhr ET/PT auf FX. Dieser Leitfaden wird jede Woche aktualisiert, nachdem die Episode auf FX ausgestrahlt wird.