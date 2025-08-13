Haben Sie und/oder Ihre Kinder den Soundtrack für Kpop -Dämonjäger auswendig gelernt? Es ist Zeit, es zu beweisen. Netflix hat angekündigt, dass der beliebte Animationsfilm (das potenziell ein ganzes Franchise startet) am 23. und 24. August in Nordamerika in Nordamerika in die Kinos kommen wird.

Kpop -Dämonjäger hat die letzten sieben Wochen in den Top 10 der Netflix -Charts verbracht, als die Fans die Geschichte einer Mädchengruppe sehen und wieder sehen, die als Musikkünstler und hinter den Kulissen als Dämonenjäger auf der Bühne tadelt. (Daher der Titel.) Zusätzlich ist die Lead -Single „Golden“ auf der Billboard 200 zu einem Nr. 1 geworden.

Die Spezialvorführungen geben dem Publikum nicht nur eine neue Möglichkeit, den Film anzusehen, sondern auch dazu beitragen, den Film als Original Song und animierter Feature -Anwärter für die kommenden Academy Awards 2026 voranzutreiben. Tickets werden am Mittwoch, dem 13. August, um 6:00 Uhr PDT / 9:00 Uhr EDT verkauft – und kaufen Sie früh, denn sie sind möglicherweise so schwer zu bekommen wie die nächste BTS -Tour.

