Der Produzent Jerry Bruckheimer versucht, eine Parley zwischen Disney und Johnny Depp anzurufen, um den bedrängten Star zurück in die Piraten der Karibik Franchise.

„Wenn er die Art und Weise mag, wie der Teil geschrieben ist, würde er es tun“, sagte Bruckheimer zu Ew . „Es geht nur darum, was auf der Seite steht, wie wir alle wissen.“

Bruckheimer ist während des umstrittenen Rechtsstreits des Schauspielers mit seiner Ex-Frau Amber Heard, einer Saga, die Vorwürfe des Missbrauchs beinhaltete und dazu führte, dass Disney Depp aus den Piraten Marke. Im Jahr 2022 fand eine Jury, die für die Verleumdung von Virginia hörbar war (sie ließen sich später nieder) und öffnete anscheinend die Tür für Depps Hollywood -Comeback.

Während des Prozesses sagte Depp aus, dass er niemals zurückkehren würde Piraten der Karibik. „Es gab ein tiefes und eindeutiges Gefühl des Gefühls, das von den Menschen betrogen wurde, für die ich hart gearbeitet habe“, sagte er. „Die Leute, die ich einen Charakter beauftragte, haben anfangs verachtet, aber ich hielt mich mit dem Charakter an meine Waffen fest, und es schien zu funktionieren.“

Jetzt, laut Bruckheimer, hat Depp seine Meinung geändert und das Drehbuch anhängig. „Wir arbeiten immer noch an einem Drehbuch“, sagte er. „Wir wollen es schaffen. Wir müssen einfach das richtige Drehbuch bekommen. Wir sind noch nicht ganz dort gekommen, aber wir sind nahe.“

Bruckheimer bot jedoch keinen Kommentar zu Disneys Begeisterung für ein solches Wiedersehen an. Das House of Mouse wird das letzte Wort haben – schließlich basiert das gesamte Film -Franchise auf einem ihrer Vergnügungsparkfahrten.

Seit 2022 hat Depp fast ausschließlich außerhalb von Hollywood gearbeitet. Im vergangenen Monat trat er zu Alice Cooper auf der Bühne zu einem Cover von „Paranoid“ in der Hommage an den verstorbenen Ozzy Osbourne.