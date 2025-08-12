Zwei Zitate am besten summieren Motel du Cap. Einer stammt aus der hymnischen Schließstrecke „GC Forever“, die ein Outros-Wort-Outro beinhaltet: „Nun, ich bin wirklich stolz auf gute Charlotte. Genau das, wofür wir stehen, wofür wir standen und all die Dinge, die wir als wirklich junge Leute getan haben, wenig bis gar keine Anleitung als unsere eigene“, sagt einer der Madden-Brüder, Joel und/oder Benji. „Du schaust dich als Kind zurück, jetzt wo du ein Erwachsener bist und einfach gehst: ‚Ja, wir haben es gut gemacht.'“

Die zweite wird mit einer Art Zwillings -Telepathie eingehalten, wie Benji und Joel sprechen Folge Nur wenige Tage bevor die Platte fallen lässt: „Wenn am Ende, wenn wir alte Männer sind, möchten Sie nur sprechen, dass ich einen Hit -Song hatte … das ist mein schlimmster Albtraum, dass meine Musik mich definiert, wenn ich ein alter Typ bin“, sagt Benji. „Nein, danke.“

„Nein, danke“, spiegelt Joel wider.

„Setzen Sie das nicht einmal auf meinen Grabstein“, betont Benji.

Als sich die Brüder dem 25. Jahrestag des selbstbetitelten Debüts ihrer Band nähern, treten sie „The Second Act for Good Charlotte“ ein. Es handelt Generation RXund ein Ausblick durch die hart umkämpfte Erkenntnis, dass sie weit mehr als nur die Musik sind. So aufgeregt sie auch für die Reaktivierung von gutem Charlotte auch sind, die Entscheidung, ihre achte LP zu treffen, war nicht, wie Benji es ausdrückte, „ein kalkulierter Schritt“ als instinktiver Verlangen, das aus ihrem ersten Auftritt seit fünf Jahren – als Ehering geboren wurde.

Im Jahr 2023 wurde Joel von Sofia Richie Grainge gefragt, seine Schwägerin durch seine Heirat mit Nicole Richie, wenn der gute Charlotte bei ihrer Hochzeit mit dem Musikleiter Elliot Grainge spielen würde. Das Ehepaar hatte lange die Liebe für die Band ausgedrückt, und die Anfrage der „kleinen Schwester“, die er seit ihrem sieben „viel“ für Joel war. „Ich habe alle persönlich angerufen und gefragt: ‚Hey, das ist eine besondere, wirklich sinnvolle Sache für mich. Wirst du fliegen? Ich will es nicht anrufen. Ich möchte, dass es ein falscher Auftritt ist. Ich möchte, dass es ein echter Auftritt ist … wir haben seit fünf Jahren nicht mehr gespielt, aber ich möchte es großartig machen“, erinnert er sich. Er wurde „berührt“, als alle einigten, sich für die besondere Nacht zu reformieren. Es gab keinen Gehaltsscheck; Der einzige Anreiz war es, abzuhängen und eine herzliche Erinnerung zu schaffen. „Die Einstellung hatte Recht, weil alle auf ihrem eigenen Bericht da waren und sie alle mit echten reinen Absichten da waren.“

Die Show war „verdammt großartig“, und die Band begann zu scherzen, ein neues Album „Tomorrow“ aufzunehmen. Es wurde schnell ernster. „Benji sagt:“ Wenn wir es tun werden, werden wir es wirklich tun „, sagt Joel. „Also müssen alle darüber nachdenken, weil es ein Engagement ist. Wenn wir es tun, werden wir alles in die Platte einbringen und wir werden auf Tour gehen, worauf alle mit Kindern und Frauen und Scheiße, die uns mehr als Touring interessieren, gegeneinander anstehen.“

https://www.youtube.com/watch?v=q384ont-yqo

Diese Intentionalität war nicht immer gut Charlottes Modus Operandi gewesen. In einer Umgebung, die von „Generations -Trauma, Generationsarmut, Generationsabhängigkeit“ gekennzeichnet ist, wie Joel, schienen Ruhm und Glück wie die Erlösung zu sein. „Du denkst in jungen Jahren:“ Dies ist die Antwort auf meine Probleme. Ich werde reich und berühmt und ich werde alle Dinge bekommen, von denen ich denke, dass ich etwas Besonderes sein muss, um wichtig, wertvoll zu sein. „