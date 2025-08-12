<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Der Ausländer Franchise hat Xenomorphe noch nie zu kurzer Zeit, aber FX’s Alien: Erde beweist, dass es viel mehr zu Angst gibt als saure Blut und Brustburster. In einem Gespräch mit Kyle Meredith, Showrunner Noah Hawley, Produzent David W. Zucker und Darstellern Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Samuel Blenkin, Alex Lawther und Babou Ceesay entpackten die Serie tiefere Biss: Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Hawley sagt, sein Einstiegspunkt sei nicht nur das Monster, sondern „Der Moment, in dem Sigourney Weaver zurücklehnt und Ian Holm ein Android ist“ und eine Geschichte über „gefangen zwischen der ursprünglichen Vergangenheit und einer KI -Zukunft, die Sie erstellt haben, die Sie jetzt erstellt hat“ zu sein. Chandler fügt das hinzu Alien: Erde Nicht „füttert das Publikum antwortet“, sondern lässt den Zuschauern den Raum, um Fragen lange nach dem Rollen der Credits zu kauen. Und während das Genre ein wenig rennend und kreuzen, war die Besetzung genauso in die subtileren Momente investiert. „Ich habe uns für uns“, witzelt Olyphant über seine Haltung zu KI, „aber ja, ich bin ein bisschen zweifelhaft.“

Selbst in einem Universum, das auf Unternehmensgier und hybriden Bewusstsein basiert, widersetzten sich die Darsteller dem Drang, Cyborgs und Synthetika als seelenlose Automaten zu spielen. Ceesay hat die entschlossene Entschlossenheit seines Charakters als Bewältigungsmechanismus für ein Trauma umrahmten, während Blenkin die verzerrte Moral des Bösewichts von Peter Pan genoss: „Er ist das Buch völlig falsch verstanden … er sieht sich als Superheld.“ Lawther fasst die On-Set-Energie als „wie ein Elster, sammelt Dinge über KI zusammen, auch wenn keiner von ihnen tatsächlich erklären könnte, wie es funktioniert. Alle waren sich einig, dass die Menschheit – geflogen, besessen oder kindlich – den Terror schwieriger treffen lässt.

Hören Sie dem Alien: Erde Cast Talk AI, Trauma und die größeren Ideen im Xenomorph -Universum in der neuen Folge oben oder durch Anschauen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=xmln9tfav2o

Verwandte Video