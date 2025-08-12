Für so hart wie South Park Trey Parker und Matt Stone waren in der ursprünglichen TV -Sendung seiner jüngsten Folge bei Kristi Noem in der jüngsten Folge, und Matt Stone leckten in einer erweiterten Szene des Endkredits noch mehr Licks auf die Sekretärin der Heimatschutzbehörde. Der Clip, der niemandem einen Pet-Salon aufdreht, war zuvor ausschließlich auf Paramount+verfügbar, wurde aber jetzt in soziale Medien hochgeladen-vielleicht als Reaktion auf Noems Versuche, sie zu kooptieren South Park Charakter als Rekrutierungswerkzeug für Eis.

Ich habe das nicht im Fernsehen gesehen? Hier ist die Paramount+ -Version der End -Credits -Szene. pic.twitter.com/qavmgqfu9t – South Park (@Southpark) 11. August 2025