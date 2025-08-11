Jids Gott mag hässlich Erweitert die Tradition von Southern Rap, die Kämpfe junger schwarzer Männer unter dem Mason-Dixon aufzudecken. In einem kürzlich Komplex Das Interview nahm sich die Zeit, um den Ursprung seines Titels zu erklären: „2019 ist meine Großmutter verstorben“, sagte er. „Aber vorher erinnere ich mich, dass ich nur mit ihr gesprochen habe; es war etwas Verrücktes, ein Weltvorkommen oder so. Und Shawty war wie ‚Gott tut Wie hässlich, all das zu lassen (passieren). ‚ Und dann meinte sie: ‚Du solltest dieses dein Album nennen.‘ „

Jid arbeitet seit 2020 an dem Album, und viele dieser Tracks stammen aus einem Schmerz Ort. Neben dem Tod seiner Großmutter erlitt Jid in seinem engen Kreis zusätzliche Verluste. Er wurde auch Vater, eine Erfahrung, die dem Dreamville MC die Gelegenheit bot, wieder auf das Pendel der Sterblichkeit zu schwingen. Die Worte der Großmutter von Jid setzten den Kompass für Gott mag hässlicheine Erforschung, wie Freude und Angst im gleichen Atemzug existieren können.

JID leitet die Bandbreite der Klangansätze und nimmt himmlische, seelenführende Klanglandschaften („Glory“), verstärkte, motivierende Produktion, die für das Fitnessstudio („WRK“) und dunkle, schlampige Beats maßgeschneiderte Produkte maßgeschneidert sind, die an einen nie endenden Marsch zum Verstehen von sich selbst („Community“) erinnern. Jid verbindet alles mit unbemerkter Energie und grenzenloser Bestimmung.

„Glory“ ist der einzige saubere Track auf dem Album und enthält Vocals aus einem wenig bekannten Chor aus Memphis, Tennessee, der nach der Löschung ihrer Probe über Jid betete. Auf dem von Beatnick Dee und Lex Luger produzierten Evangeliumslied entfaltet Jid die Geschichte seines älteren Bruders, der Zeit im Gefängnis dient, eine weitere Quelle der Trauer, zart die Geschichte seines älteren Bruders.

„Brechen von Regeln, überspringen der Schule, zog Feueralarme/ Got mit einer Crew, machte einen Waffenstillstand, ein Bündnis wurde gebildet/ ein Werkzeug bekommen, schießen, dann wurde die Gewalt geboren/ die Welt drehte sich, als er ins Auge des Sturms schaute.“ Jid nutzt den Auftrieb der Instrumentierung, um einen seiner direktsten, emotional transparentesten Verse zu Ehren seines Bruders zu liefern.

Clipse, Clipse, treten Sie mit JID auf „Community“, einem Bauchgeschlagen in Liederform, der die Schwierigkeiten aufdeckt, die schwarzen Amerikaner aushalten müssen. Der Beat ist schwer, geschichtet mit beunruhigenden Harmonien, dichten Trommeln und niedrigen Stimmfragmenten, die das Gefühl haben, aus einem DJ-Schraubenband gezogen zu werden. Nie einer, der sich davor scheut, die Atliens zu erhöhen, die ihm vorausgingen, Jid übernimmt die animierte Dringlichkeit von Outkast und Goodie Mob in seinem Vers und rappt nachdrücklich über seine Bedenken – als Rapper und als Mann. Nachdem er seinen Vers mit Erinnerungen an seine gehärteten Erfahrungen in Virginia, dem Heimatstaat Clipse, abgeschlossen hatte, führt Jid das Duo in den besten Weise. „Die Wohnungen, die Projekte, die Ghettos, die gleiche Scheiße“, rappt Pusha t. „Verrückt, wie wir Gefahr/ zwischen ADHS und all den Pillen, die Sie uns gegeben haben, hüpfen und doppelt so hoch ist. Wie sollen wir diesen Ärger verarbeiten?“

https://www.youtube.com/watch?v=1cfnleuapwi

Verwandte Video

Bosheit fungiert als Gewissen des Liedes, seine Worte landen wie endgültige Schläge im unheimlichen Äthether, als er „Gemeinschaft“ mit einer herausragenden Reflexion abschließt: „Abschnitt 8, wir behandeln es wie eine Timesharing/ Mutter, Tante, Cousine, konnte nicht sagen, wer dort wohnt, aber es war ein Vater. Hier.“ So beeindruckend für einen Texter auch Jid ist, er wird von seinen Gästen übertroffen – für viele wäre er eine Ehre.

Konzeptionell, Gott mag hässlich drückt die unterschiedlichen Komplikationen des ständig lebenden Lebens im Überlebensmodus aus. JID findet gemeinsame Grundstücke mit Long Beach Rapper Vince Staples auf „Videorecorder“, da die beiden MCs über den Umweltdruck, die gesellschaftlichen Ungleichheiten und die Taktik der Beharrlichkeit rappen. Die von Jay Versace gehandelte Produktion ist täuschend leicht; Lush-Flüchtlinge aus Gitarren- und Pitter-Stups-Trommeln geben dem Track eine luftige Grundlage, während die Rapper erklären, wie das Verfolgen des amerikanischen Traums nur wenige unversehrt macht.

Das Paar zählt verdeckt in ihren Versen und findet Platz zum Spielen, auch wenn es über starke Themen diskutiert. „Nur ein Opfer des Krieges, es geht um eins, zwei“, spuckt Staples. „Drei fünf bis sieben Snubs, die aus dem Fenster-/ viertürigen Jeep-Fahrt hängen, stahlen es von Obispo.“ Jid und Vince Staples sind zwei der nervigsten ehrlichen Künstler im Hip-Hop, die beide in der Lage sind, aus den dunkelsten Erinnerungen bunte Geschichten zu drehen. Ihre synthetisierte Authentizität sorgt für ein ernüchterndes Hörerlebnis, das durch ihre spitzen Riegel noch stärker wird.