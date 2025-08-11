Sollte Jimmy Kimmels Fehde mit Präsident Donald Trump weiter nach Süden gehen, hat der Gastgeber der späten Nacht eine Ausstiegsstrategie. Während eines kürzlich erschienenen Auftritts auf Der Sarah Silverman -PodcastKimmel bestätigte, dass er bei der Diskussion der aktuellen Sachverdünnungen die italienische Staatsbürgerschaft erhalten hat.

Die Offenbarung kam, nachdem Silverman erwähnte, dass sie „viele Menschen“ kannte, die daran denken, die doppelte Staatsbürgerschaft als Backup -Plan zu erhalten. Kimmel teilte mit, dass er kürzlich in der Lage war, sich diesem Club anzuschließen, bevor er kommentierte, wie Trumps zweites Amtszeit „so schlimm ist, wie Sie dachten, dass es sein würde“.

Nachdem Silverman ihre Meinung erklärte, dass es tatsächlich „viel schlimmer“ sei, fuhr Kimmel fort: „Es ist so viel schlimmer, es ist einfach unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich noch schlimmer ist, als er es gerne hätte.“

Dann wandte sich die Diskussion an Prominente wie Joe Rogan, die Bedauern über einige von Trumps Richtlinien zum Ausdruck brachten.

„Die Tür muss offen bleiben. Wenn Sie Ihre Meinung ändern möchten, ist das so schwer zu tun“, sagte er. „Wenn Sie zugeben wollen, dass Sie sich geirrt haben, ist das schwer und so selten, dass Sie willkommen sind.“

Sehen Sie sich unten die vollständige Podcast -Episode an. Der relevante Teil des Gesprächs beginnt um die 33-minütige Marke.

Kimmel hat Trump während Monologe und anderen Witzen häufig kritisiert Jimmy Kimmel Live! in seinen beiden Präsidentschaften. In der Zwischenzeit spekulierte Trump: „Jimmy Kimmel ist als nächstes“, nachdem CBS angekündigt hatte, dass es endete Die Late Show mit Stephen Colbert Im Mai 2026.

In einer Pressekonferenz letzte Woche verdoppelte Trump die Behauptung und erwähnte gleichzeitig Tonight Show Gastgeber Jimmy Fallon: „Fallon hat kein Talent. Kimmel hat kein Talent. Sie sind als nächstes. Sie werden gehen. Ich höre, sie werden gehen. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir vorstellen, weil sie bekommen würden – weißt du, Colbert hat bessere Bewertungen als Kimmel oder Fallon.“

Während des Tages der italienischen Republik in Los Angeles im vergangenen Juni gab Kimmel bekannt, dass er seine italienische Staatsbürgerschaft erhalten habe, wie von der italienischen Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Er fügte hinzu, dass er es bekommen könne, „dank meiner geliebten Großmutter Edith, deren Familie aus Candida in der Provinz Avellino kam“.

Während Kimmel keine unmittelbaren Pläne erwähnt hat, das Land zu verlassen, bietet ihm seine doppelte Staatsbürgerschaft die Mittel, um dauerhaft umzuziehen und in die Fußstapfen von Ellen DeGeneres und Rosie O’Donnell zu treten, wenn er sich wünschen.

Kimmels aktueller Vertrag für Jimmy Kimmel Live! läuft im Jahr 2026 ab.

