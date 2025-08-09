Die Rocky Horror Bildshow Ist bereit, 50 Jahre lang die Türen vor der Kinokonvention zu feiern, als sie 1975 uraufgeführt wurde. Aufgrund der Bühnenproduktion von Richard O’Brien stellte sie die Welt so unvergessliche Charaktere wie Frank-N-Furter und Riff Raff ein und ermutigte Kinogänger, in Kostümen zu kommen und mit dem High Camp und Tawdry-Glamour-Glamour auf dem Schreppen zu kommen.

In diesem Herbst wird der Film, der Konventionen zerschmettert und das spätabendliche Publikum entzündete, mit einer Reihe von Ereignissen und Vorführungen auf der ganzen Welt erinnert. Insbesondere in Los Angeles werden viele der Specialer veranstalten Rocky Horror Ereignisse.

Ab dem 23. September bis zum 3. November “,“Die Rocky Horror Bildshow Spectacular Tour ”wird mit den ursprünglichen Darstellern Barry Bostwick, Patricia Quinn und Nell Campbell auftreten, sich mit den ursprünglichen Darstellern von Barry Bostwick und Kanada in den USA und Kanada befinden. Tickets sind über Ticketmaster oder die Standergruppe erhältlich.

Curry wird außerdem auf einer speziellen Vorführung der neu restaurierten 4K -Version des Films im David Geffen Theatre von Academy Museum of Motion Pictur in Los Angeele in Los Angeele erscheint. Das folgende Datum, 27. September, der Beamte Rocky Horror Die Fan Convention übernimmt das weltberühmte Roxy Theatre in Hollywood mit Podiumsdiskussionen, Buchsignierungen, Künstlerauftritten und vielem mehr.

Im Oktober wird der Film in seiner neu restaurierten 4K -Version im Theater Big Screens im ganzen Land zurückkehren.

4. Oktober wird Cinespia ein besonderes präsentieren Rocky Horror Im berühmten Hollywood Forever Cemetery unter den Stars unter den Stars mit einer interaktiven Schattenbesetzung, besonderen Gästen, DJ -Sets, Time Warp Dance Party, Werbegeschenken und einem kostenlosen Photobooth mit kostenlosem Thema.

Schließlich veranstaltet das Grammy Museum eine spezielle Vorführung von Die Rocky Horror Bildshow Am 15. Oktober, gefolgt von einer Podiumsdiskussion, in der unter anderem der legendäre Soundtrack mit Fat Mike von der Punkband NOFX feierte.

Es wird auch eine Reihe von physischen Veröffentlichungen zu Ehren von 50 Jahren geben Rocky Horroreinschließlich der Veröffentlichung des neuen 4K-Blu-ray in einem sammelbaren Limited-Edition-Steelbook mit Dolby Vision und Atmos Audio, einschließlich der Veröffentlichung des neuen 4K-Blu-ray. Und am 10. Oktober wird eine Deluxe-Ausgabe von 50. Jubiläum des Originalfilm-Soundtracks auf 180 g rotem Vinyl neu aufgestellt, das in einer Gold-Folie-Jacke mit schwerem Gewicht mit einer neu gestalteten Innenärmel mit nie zuvor gesehenen Fotos und Produktionstagebel von Produzent Richard Hartley verpackt ist.

Die Rocky Horror Bildshow Spektakuläre Tourdaten:

09/23 – Huntsville, Al @ von Braun Center ^

09/24 – Mobile, Al @ Saenger Theatre ^

09/24 – Omaha, NE @ Orpheum Theatre #

09/29 – Denver, Co @ Paramount Theatre ^

10/01 – Boston, MA @ Emerson Colonial ^

10/02 – Washington, DC @ Warner Theatre ^

10/03 – Memphis, TN @ Orpheum Theatre ^

10/03 – Lake Tahoe, CA @ Harrahs Lake Tahoe #

10/03 – Louisville, KY @ Palace Theatre @

10/04 – Indianapolis, in @ Murat Theatre @

10/05 – St. Louis, MO @ Fox Theatre *

10/07 – Tempe, AZ @ Gammage Theatre ^

10/07 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre #

10/08 – Dallas, tx @ majestätisches Theater ^

10/09 – Cleveland, Oh @ Agora Theatre #

10/09 – Austin, TX @ Dell Hall @

10/10 – Milwaukee, Wi @ Marcus Center ^

10/10 – Greensburg, PA @ Palace Theatre #

10/11 – West Palm Beach, FL @ Dreyfoos Hall *

10/12 – Orlando, FL @ Walt Disney Hall *

10/13 – Spartanburg, SC @ Memorial Auditorium #

10/14 – Jacksonville, FL @ Jacksonville Performing Arts Center ^

10/14 – Augusta, GA @ Miller Theatre #

10/16 – Rockford, IL @ Coronado Theatre %

10/17 – New Buffalo, Mi @ Four Winds Casino *

10/18 – Detroit, mi @ masonischer Tempel *

10/19 – Chicago, IL @ Chicago Theatre *

10/21 – Nashville, TN @ Nashville Symphony ^

10/22 – Tampa, FL @ Straz Performing Arts Center *

10/23 – San Francisco, CA @ Curran Theatre #

10/24 – Atlanta, GA @ Atlanta Symphony %

10/24 – Livermore, CA @ Livermore Performing Arts Center #

10/25 – San Diego, CA @ Balboa Theatre #

10/26 – Temecula, CA @ Pechanga Resort Casino ^

10/26 – Spokane, WA @ First Interstate Center for the Arts # #

10/26 – Winnipeg, MB @ Centennial Concert Hall @

10/27 – Portland oder @ Schnitzer Hall ^

10/28 – Seattle, WA @ Paramount Theatre ^

10/28 – Toronto, auf @ Roy Thompson Hall @

10/29 – Kitchener, auf @ Center auf dem Platz @

10/29 – New Orleans, La @ Mahalia Jackson #

10/30 – Patchogue, NY @ Patchogue Theatre #

10/30 – Torrington, CT @ Warner Theatre ^

11/01 – Atlantic City, NJ @ Borgata Casino ^

11/02 – Anaheim, CA @ The Grove!

11/03 – New York, NY @ Das Rathaus *

^ = Barry Bostwick

# = Nell Campbell

@ = Patricia Quinn

* = Barry Bostwick, Nell Campbell, Patricia Quinn

% = Barry Bostwick, Patricia Quinn

! = Tim Curry, Barry Bostwick, Nell Campbell, Patricia Quinn

Die Rocky Horror Bildshow 4K Release -Bonusfunktionen:

Feature-Länge-Extras:

Rocky-Oke: Singen Sie es! (Mit und ohne Gesang):

Das Mitternachtserlebnis mit dem 35. Jubiläumsschattencast

Vintage Callback Track (nicht bewertet)

Trivia Track: 50 Jahre und immer noch Tritt! Audiokommentar von Richard O’Brien und Patricia Quinn

Löschte Songs:

„Ab und zu“

Gelöschte und alternative Szenen:

Alternative Version mit B & W Öffnung

„Time Warp“ Alternative, nimm 1

„Time Warp“ Alternative, nehmen Sie 2

Brad und Janet entzogen sich, alternativ nimmt 1-5janets Verführung Alternativ, nimm 1

Janets Verführung Alternative, nehmen 2

Floor Show Prep Alternative, nehmen 1

Bodenshow Vorbereitung Alternativ, nehmen 2

Alternatives Kreditende

Fehldruck enden

Die Suche nach der Schattenbesetzung des 35. Jubiläums – Zum 35. Jahrestag des Films wurde eine globale Suche nach einem Shadowcast durchgeführt. Dies ist ihre Geschichte.

Featurettes:

Rocky Horror Double Feature Video Show (1995)

Beacon Theatre, New York City (10 -jähriges Jubiläum)

Songauswahl (mit und ohne Gesang)

Musikvideo:

Time Warp Music Video (15 -jähriges Jubiläum VHS -Veröffentlichung)

Marketingmaterialien