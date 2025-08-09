Die Hulu -App, wie Sie wissen, dass sie bald aufhört, zu existieren, da Disney angekündigt hat, den Service bis 2026 vollständig in Disney+ zu integrieren.

In Zukunft wird Hulu ausschließlich als Unterhaltungskachel in der Disney+ -App existieren wie Eigenschaften wie Pixar, Marvel, Star Warsund National Geographic. Die eigenständige App wird geschlossen.

Der Umzug ist nicht unerwartet, da Disney den Umzug telegrafiert hat, seit Comcasts ein Drittel an Hulu zum vollständigen Eigentümer der Plattform ausgekauft wurde. Die vollständige Inhaltsbibliothek von Hulu ist seit dem Frühjahr 2024 auch in Disney+ verfügbar.

„Heute kündigen wir einen großen Schritt nach vorne bei der Stärkung unseres Streaming -Angebots, indem wir Hulu in Disney+vollständig integrieren“ Vielfalt). „Dies wird ein beeindruckendes Unterhaltungspaket schaffen, das die Marken und Franchise-Unternehmen mit höchster Kaliber, großartige allgemeine Unterhaltung, Familienprogramme, Nachrichten und branchenführende Live-Sportinhalte in einer einzigen App kombiniert.“

