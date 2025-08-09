Die meisten Filme schaffen es zu fühlen real. Sie werden normalerweise weit vor ihrer Premiere angekündigt, gefolgt von Casting -Updates, Produktionsdetails und schließlich einem Trailer und Veröffentlichungsdatum. Es ist sehr selten, dass ein Film wie der 2025 Krieg der WeltenDie Hauptrolle mit Eiswürfel und Eva Longoria wird sich herausziehen, als wäre es ein Geheimnis, das alle Beteiligten behalten wollten. Wenn Sie es sich ansehen, verstehen Sie, warum, vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben Universal Studios es dafür entschieden, es leise mit minimaler Fanfare fallen zu lassen, in der Hoffnung, dass die Leute es nicht bemerken würden, dass es existiert.

Zu ihrem Ehre war das für eine gute Woche oder so, wie der Film am 30. Juli 2025 uraufgeführt wurde. Ich habe zufällig im Voraus durch Rick Ellis ‚zu viel Fernseh -Newsletter erfahren, der eine Durchgangszurüchenabteilung enthält, und selbst dann schien es nicht real zu sein: In den Tagen vor dem Prime -Video, das ich in der Vorauszahlung über das Doting -Artikel bestätigte, wurde der Grundled -Artikel überarbeitet.

Ich habe es dann im Stream der letzten Woche, dem Streaming -Empfehlungs -Newsletter von Consecence, im Geiste „Wenn genug Leute diesen Film ansehen, dann werde ich vielleicht aufhören, mich zu fragen, ob ich ihn halluziniert habe.“ Denn ganz ernst, war die Erfahrung, diesen Film am Eröffnungstag zu sehen verwirrendund nicht weniger verwirrend durch den Film, der jetzt auf Tiktok viral wird (das einzige Zeichen dafür, dass es in den sozialen Medien existiert).

Ein großer Grund, warum Filme normalerweise nicht im Geheimnis gedreht werden, ist, dass die meisten Filme eine Menge Menschen erfordern, um sich zu beteiligen-insbesondere große Anpassungen klassischer Science-Fiction-Geschichten. Scrollen Sie beispielsweise durch die Hunderte von Namen, die in den Credits für 2005 aufgeführt sind Krieg der WeltenRegie von Stephen Spielberg und mit Tom Cruise. Im Vergleich dazu liegen die Credits des Films 2025 so lange nahe an einem Zehntel.

Wie fragst du? Nun, dieser Film verwendet einen kürzlich als „Screenlife“ definierten Stil, um eine außerirdische Invasion der Erde nur durch das darzustellen, was auf dem Computermonitor von Will Radford (ICE CUBE) zu sehen ist-ein Ansatz, der durch seine Herkunft als Produktion aus der Pandemie ermöglicht wird. Nun ist Will ein Regierungsangestellter mit Zugang zu einem sehr geheimen und sehr invasiven Sicherheitssystem, was bedeutet, dass er a sehen kann viel durch seine verschiedenen Feeds, ganz zu schweigen von seinen Regierungskontakten (gespielt von bemerkenswerten Leuten wie Clark Gregg und Andrea Savage). Es gibt jedoch immer noch Punkte, an denen dieser Film die Idee der Plausibilität möglicherweise vollständig ablehnt, da er durch seine Interpretation der klassischen Geschichte von HG Wells fummelt.

Zu Beginn des Films werden wir sehen, dass er von seiner NASA Crush Dr. Sandra Salas (Eva Longoria) über einige seltsame Wettermuster, die sie bemerkt (frühe Warnzeichen der kommenden Invasion), und gleichzeitig seine Überwachungs -Supermächte für seine schwangere Tochter Glaube (Iman Benson) und SONSAVE (Henry Hunter Hall). Dann beginnen die Angriffe – zuerst langsam, dann schnell – und wir sehen epische Szenen der Katastrophen, die als Nachrichtenberichte oder über wackelige FaceTime -Filmmaterial von Menschen vor Ort ausgestrahlt werden, während Will an seinem Computer sitzt und versucht herauszufinden, was los ist und wie man sie stoppt.

Es ist wirklich der Punkt, an dem der Held des Films Glaubens Baby Daddy Mark (Devon Bostick) wird, an dem das Lachen wirklich beginnt. Mark, Sie sehen, wirkt als Amazon Delivery Dude, und er hilft, den Tag zu retten – ich schwöre bei Gott – und stelle eine Amazon -Lieferung durch die Stadt aus. Wir sehen natürlich alles über Drohnen -POV -Filmmaterial. Es ist vielleicht noch einmal erwähnenswert, dass dieser Film in Amazon Prime Video erhältlich ist. Amazon, eine gute und gute Gesellschaft! Amazon kann alles tun!

Okay, Ice Cube rettet tatsächlich den Tag in einem Action -Höhepunkt, den wir über ihn sehen, als er buchstäblich einen Datenserver während der FaceTime durchläuft, denn jeder weiß, dass Sie, wenn Sie versuchen, die Welt zu retten, Ihr Telefon immer in einer Hand haben sollten, um Ihre Bemühungen zu dokumentieren.

Eine lustige Tatsache für Sie ist, dass Orson Welles ‚berühmte Radiosendung von 1938 von 1938 von 1938 Der Krieg der Welten (Derjenige, der überzeugend genug war, um die Menschen zu glauben, dass Außerirdische tatsächlich eindringen) war nur 60 Minuten lang. 2025 Krieg der WeltenWährenddessen war die Anpassung von 2005 in 89 Minuten in 89 Minuten. Im Fall des Films des Films von 2005 fühlte sich die Laufzeit tatsächlich bemerkenswert kurz an, angesichts der Tatsache, wie viel Rennen von Aliens Spielberg und Cruise in der Lage sind, sich zu packen. Der 2025-Film, der in der Zwischenzeit einen wirklich verwerflichen Nebenhandel über eine anonyme Gruppe, die sich mit dem Ziel von der Art überlegt.

Die Kernbotschaft könnte sein, dass eine übermäßige Abhängigkeit von Technologie schlecht ist. Aber diese Botschaft fühlt sich ehrlich gesagt ein wenig zahnlos an, da wir diese Technologie gerade gesehen haben rettete den Planeten Erde. Die empfohlene Anzeige von Prime Video für diesen Benutzer am Ende des Films war das CBS -Drama Person von Interessewas auch nur um die Gefahren des Überwachungsstaates ging. Der Algorithmus ist manchmal nicht subtil.

Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein: Es macht Spaß zu sehen, dass Filmemacher die Grenzen dessen überschreiten, was mit einem relativ einzigartigen Ansatz zum Erzählen von Geschichten übertroffen werden kann, und dieser Ansatz zum Erzählen von Geschichten kann auch bei der Ausführung sehr dumm sein. (Besonders wenn Sie vergessen, Dinge wie das Reflexion des grünen Bildschirms von den Eiswürfeln zu entfernen, eine Sache, die in mehreren Szenen passiert.)

Eine Geschichte zu erzählen, die weitgehend durch (fiktionalisierte) Second-Hand-Quellen aus zweiter Hand ist, ist sicherlich sicher A Lösung für das Problem „Wir haben kein Spielberg -Geld, um diesen Film zu machen“, aber es stellt sich heraus, dass es nach einer langen Aufnahme nicht der beste ist. Davon abgesehen hoffe ich, dass mehr Menschen entdecken Krieg der Welten. Vielleicht wird es eines Tages, wenn genügend Leute zuschauen, tatsächlich real erscheinen.

Krieg der Welten Streaming jetzt auf Prime Video.

