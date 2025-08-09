Dean Cain, der 59-jährige ehemalige Fernsehstar, der vor 30 Jahren Superman gespielt hat Lois & Clarkwird die ICE -Rekrutierung steigern, glaubt der konservative CNN -Kommentator Scott Jennings.

Cain kündigte Anfang dieser Woche an, dass er vereidigt werden und sich ICE „ASAP“ anschließen werde. Die Podiumsdiskussion über seine Wahl fand am Donnerstag statt CNN Newsnight, Mediaite -Berichte, wobei Jennings die Auswirkungen von Kain und 50.000 US -Dollar für Boni ankündigen. „Es gibt eine große Menge an Rekrutierung, weil sie jetzt eine große Menge Geld haben, um neue Eisagenten einzustellen“, sagte er. „Wenn jemand so etwas anspricht und darüber spricht:“ Hey, das ist eine Sache, die Sie für Ihre Regierung tun können, dies ist ein öffentlicher Dienst. „

Andere auf dem Panel waren sich nicht so sicher. „Scott, es ist nicht ’95. Niemand gibt einem Sam Hill das, was Dean Cain tut“, sagte Van Lathan. „Dean hat seit einiger Zeit nicht gearbeitet. Dean braucht die 50.000 Dollar. Das hat Dean von der Couch gebracht. Dean hat seit einiger Zeit nicht gearbeitet. Dean wird dieses Geld nehmen und etwas Krypto kaufen. Dean braucht die 50.“

Einerseits fühlt sich dies alles leicht unter der Würde dessen, was ein hart schlagender Kabellennachrichten sein soll. Aber Eis ist die sichtbarste Manifestation der Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump, und vielleicht ist dies eine Möglichkeit, wie CNN über große Themen sprechen kann, ohne Bewertungen zu beeinträchtigen.

Heute in Medien zu sein, kann verwirrend sein. Vielleicht sollte CNN dies den Profis überlassen, wie South Park.

Jennings: Jemand wie Dean Cain, der es ankündigt – wird ihnen helfen, Rekrutieren zu haben. Lathan: Es ist nicht 1995. Niemand kümmert sich darum, was Dean Cain denkt. pic.twitter.com/einyoecwqb – acyn (@acyn) 8. August 2025

Korrektur: Eine frühere Version dieses Artikels fehlidentierte Dean Cains Lauf auf Lois & Clark. Es geschah vor drei Jahrzehnten, nicht zwei.