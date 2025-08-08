Für den kommenden Film wurde ein Trailer enthüllt Und der Wolf kommt rausein fiktiver Film mit Punk-Thema, der sich von Rancid inspirieren lässt. Während kein Veröffentlichungsdatum angekündigt wurde, neckt der Trailer, dass der Film „bald kommt“.

Der Film selbst wurde im Dezember 2024 tatsächlich angekündigt und als „East Bay Punk Music Drama“ bezeichnet. Der Titel hat seinen Namen von Rancids legendärem Album von 1995 … Und die Wölfe kommen raus. Als Der Hollywood -Reporter beschrieben in seinem ersten Bericht über den Film „Set gegen die East Bay Punk Music Szene Mitte der neunziger Jahre, Wolf ist eine Geschichte von Grit und Träumen in einer Welt von Gewalt und Verzweiflung. “

In dem Film, der den Slogan „A Coming of Rage Film“ hat, spielt die jungen Schauspieler Orlando Norman, Spence Moore II, Heidi Grace Engerman und Cassady McClincy Zhang als Gruppe von Freunden der Highschool -Freunde in der Punk -Szene, während Veteranen -Schauspieler wie Giancarlo Esposito, Harold Perrineau, und Tynn, und Taryn Manning.

Laut dem offiziellen Instagram -Account des Films wurde Rancids Tim Armstrong am Set gesehen, obwohl unklar ist, ob er im Film auftritt oder als Berater diente oder nur einen Besuch zahlte. In der Zwischenzeit berichtet die PRP, dass die Band im Film im Film erscheint.

Beobachten Sie den Trailer zu Und der Wolf kommt raus unten und sehen Sie ein Bild von Tim Armstrong am Set sowie das Filmplakat. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn die Veröffentlichungsdetails angekündigt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=b-shz5xiiqi