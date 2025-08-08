Zumindest im Moment steht David Ellison, der neue Eigentümer der Muttergesellschaft von Comedy Central, Paramount, bis South Park Inmitten seiner aktuellen Folgen, die die Trump -Administration absolut abreißen.

In einem Interview mit CNN am Donnerstag sagte Ellison, er sei ein Fan gewesen South Park Während seines gesamten Erwachsenenlebens und der Lobte Matt Stone und Trey Parker als „unglaublich talentiert“. Er verteidigte das Duo auch als „Chancengleichheitstraftäter“ und war es immer.

Ellison übernahm am Donnerstag offiziell die Leiter von Paramount, nachdem die 8 -Milliarden -Dollar -Fusion von Skydance mit dem Unternehmen abgeschlossen war. In den letzten Wochen die Entscheidungen von Paramount, die zu kündigen Späte Show mit Stephen Colbert und eine Klage mit Donald Trump über a 60 Minuten Das Segment löste Bedenken aus, dass die eingehende Führung Schritte unternahm, um einige der lautstärksten Kritiker des Präsidenten zum Schweigen zu bringen – möglicherweise, um den Weg für die FCC -Zustimmung zu verletzen.

Als Ellison am Donnerstag mit Reportern sprach, behauptete er jedoch, er sei nicht an einer dieser Entscheidungen beteiligt, und habe sie den Aktionen des vorherigen Regimes unter der Leitung von Shari Redstone zugeschrieben. Aber er wiederholte das, anders als South ParkDie Späte Show war keine profitable Eigenschaft für Paramount mehr, was der Grund für die Stornierung war.

Die Trump -Administration hat ihrerseits angerufen South Park irrelevant (trotz der Show, die in 26 Jahren ihre besten Bewertungen erhält). Donald Trump selbst ist Berichten zufolge bei der Art und Weise, wie er in der Show dargestellt wurde, während DHS -Sekretärin Kristi Noem ihre Darstellung von Liberalen als „faulen“ Angriff von Liberalen bezeichnete. VP JD Vance, dagegen, schien sich zu genießen Sein Auftritt in der Show.