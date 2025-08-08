Der Batman: Teil II hat offiziell eine Vorproduktion nach zahlreichen Verzögerungen, die durch das Engagement von SAG-Aftra Streik und Autor/Regisseur Matt Reeves für ein perfektes Drehbuch verursacht wurden, verursacht. Da Reeves im letzten Monat angekündigt hat, dass das Drehbuch vollständig ist, werden neue Gerüchte vorgestellt, dass die Fortsetzung Robin neben Robert Pattinsons Batman vorstellen wird.

Der Bericht stammt von Jeff Sneiders The Insneider, der behauptet, „eine gut platzierte Quelle“ enthüllte, dass Robin in Reeves und Co-Autor Mattson Tomlins Drehbuch ist. Die Quelle sagte auch, dass die Drehbuchautoren mit der Fortsetzung einen „großen Schwung“ machten und dass das Skript das Warten wert war.

Wir sehen nicht Teil von James Gunn und Peter Safrans „Haupt“, miteinander verbundener DC -Universum), wenn Der Batman: Teil II Schließlich kommt am 1. Oktober 2027 an. Pattison wird als Batman mit Colin Farrell (The Penguin), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) und Jeffrey Wright (Jim Gordon) zurückkehren. Obwohl nicht bestätigt, werden Zoë Kravtiz und Barry Keoghan ihre jeweiligen Rollen als Catwoman und Joker wahrscheinlich wiederholen.

In der Zwischenzeit hat Gunn nach dem Erfolg von dem nächsten Film in der „Superfamilie“ begonnen Übermensch und das bevorstehende Supergirl. Das erste Kapitel des neu relaunchierten DC -Universums „Gods and Monsters“ wird auch seinen eigenen Batman- und Robin -Film mit zeigen Der mutige und der mutige angekündigt, die Damian -Version des Kumpels aufzunehmen. Damian ist Bruce Waynes zuvor unbekannter biologischer Sohn, den Gunn als „ein kleiner Hurensohn“, als „Attentäter“ und als „Mörder“ bezeichnete.