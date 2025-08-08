Kristi Noem war unter den am wildesten am meisten verspotteten in der Folge dieser Woche von dieser Woche verspottet South ParkMit der Schöpfer Trey Parker und Matt Stone porträtierte die Sekretärin für Heimatschutz als rücksichtsloser Hundemut, dessen Gesicht buchstäblich von übermäßigem Botox abfiel.

Noem antwortete auf sie South Park Darstellung während eines Auftritts des konservativen Kommentators Glenn Becks Programm am Donnerstag. „Es ist so faul, sich nur ständig über Frauen lustig zu machen, wie sie aussehen. Es sind nur die Liberalen und Extremisten, die das tun“, sagte sie. „Wenn sie meinen Job kritisieren wollten, machen Sie das, aber sie können es eindeutig nicht.“

Es versteht sich von selbstverständlich, dass Noems Chef Donald Trump im Laufe der Jahre das Erscheinen unzähliger Frauen verspottet hat. Es lohnt sich auch, darauf hinzuweisen, dass die South Park Die Episode zielte nicht nur auf Noems Erscheinungsbild – sie hat auch Eis verspottet, die Agentur, die sie derzeit als Teil ihres Jobs als Leiter des Ministeriums für Heimatschutz überwacht. Und schließlich sind Parker und Stone sicherlich keine Liberalen.

Noem war nicht das einzige Mitglied der Trump -Regierung, das auf die letzte Nacht reagierte South Park Folge; Vizepräsident JD Vance versuchte zumindest zu tun, als würde er den Witz haben. „Nun, ich habe es endlich geschafft“, schrieb er als Antwort auf ein Foto, das von geteilt wurde South Park’s Offizieller X -Konto. In der Folge wurde Vance als Miniaturdiener von Trump dargestellt, inspiriert von Tattoo aus der TV -Serie Fantasy Island. Irgendwann bietet er an, „das Babyöl auf das Arschloch des Satans aufzutragen“.

