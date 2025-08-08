Nach Ozzy Osbourne’s jüngster Tod, Vielfalt Berichtet, dass Sony zuvor Biopic über Ozzy und Sharon Osbourne angekündigt hat.

Ein Vertreter von Polygram Entertainment bestätigte, dass das Projekt – zunächst im Jahr 2020 angekündigt wurde – weiterhin gestachtet wird und derzeit in Verhandlungen mit einem Direktor, der sehr bald bestätigt werden könnte. „

Wie bereits berichtet, kündigte Sony an, dass es einen Film über den Prince of Darkness und seine Beziehung zu Frau und Manager Sharon leiten würde. Das Studio hat sich mit Polygram Entertainment und Osbourne Media zusammengetan, um den Film zu entwickeln, der von Sharon, Jack und Aimee Osbourne neben Polygrams Michele Anthony und David Blackman und Sony’s Andrea Giannetti produziert werden soll.

Verwandte Video

Lee Hall, Drehbuchautor für das Elton John Biopic 2019 Rocketmanwurde angezapft, um das Drehbuch zu schreiben, und laut Hall und dem Produktionsteam der Polygram Rep sind alle noch an Bord.

Im Gegensatz zu einem Film über Ozzys vollständige Musikkarriere würde es seine erste Amtszeit mit Black Sabbat überspringen und abholen, als er aus der Band gefeuert wurde und begann, mit Sharon auszugehen, der schließlich seine Frau und sein Manager werden würde.

„Wir haben einen Schriftsteller“, sagte Jack Osbourne zu Rollstein Im Jahr 2020. „Wir sagten, wir sollen von 1979 bis 1996 gehen. Ich kann nicht zu viel sagen, aber der Film ist in aktiver Entwicklung.“

In demselben Interview kommentierte Ozzy: „Nach dem, was ich verstehe, geht es um Sharon und ich und unsere Beziehung. So haben wir uns getroffen, verliebt und wie wir geheiratet haben. Sie ist meine andere Hälfte. Sie ist viel mit mir aufgewachsen und ich bin viel in sie aufgewachsen.“

Im Gespräch mit Schwere Folge Im Jahr 2020 erzählte Aimee Osbourne uns über den Fokus des Films auf Ozzy und Sharons Beziehung: „Sie haben offensichtlich viele Höhen und Tiefen durchgemacht, also denke ich, dass es so viel zu lernen gibt und von ihnen inspiriert werden muss.“

Der Film wird der zweite professionelle Versuch sein, Ozzy und Sharons Beziehung zur großen Leinwand anzupassen. Der Drehbuchautor Ryan Jaffe machte einen Versuch, ein Ozzy/Sharon -Biopic bereits 1998 zu verwirklichen und sogar Treffen mit dem Paar zu veranstalten. Leider stimmten die verschiedenen Parteien zu dieser Zeit keinen Vertrag mit dem Studio New Line Cinema zu, und das Projekt wurde verschrottet.