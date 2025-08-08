Anfang dieser Woche habe ich ungefähr sechs Stunden zu spät ein Kreuzworträtsel veröffentlicht und versprach, es mit einem Bonus -Puzzle wieder gut zu machen. Ich habe auch nach Themen unserer Kreuzworträtsel gefragt, und es war wirklich cool, von ein paar regulären Spielern zu hören. Nächste Woche werde ich einen Vorschlag für ein Indie -Sleaze -Puzzle aus den 2000er Jahren machen, aber vorerst genießen Sie den „Stark Winter“, a Game of Thrones-Themenkonsequenz Kreuzworträtsel.

Wenn Sie das Kreuzworträtsel genießen und Ihre eigenen Anfragen nach Themen aus den Welten von Musik, Film, Fernsehen und Popkultur haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar, schicken Sie mir eine E -Mail (WREN@Consequence.net) oder finden Sie mich auf X (@wren_field).

Ein kleines Wissen läuft im Folgenden der Konsequenz Kreuzworträtsel. Jeden Dienstag und in jeder Wochenendausgabe des Free Consecce Newsletters erscheinen neue Rätsel. Abonnieren Sie hier, um nie ein Problem zu verpassen.

