Waffender zweite Original -Horrorfilm geschrieben und inszeniert von Zach Cregger (Barbar), dank eines echten Scheunenbrenners einer Prämisse, fasziniert sie direkt aus dem Sprung: Eines Nachts, 17 Drittklässler, die in einer kleinen Stadt lebten, verließen ihre Häuser um 2:17 Uhr, rannten auf die Straße und verschwanden ohne Spur. Wochen später wurden sie immer noch nicht gefunden, ihre Eltern beginnen, mit Trauer den Verstand zu verlieren, und ihre Lehrerin Miss Gandy (Julia Garner) ist zum Ausgestoßenen geworden.

Am Ende des Films wird das meiste dieses Geheimnisses jedoch zuvor gelöst Waffen Kann an diesen Punkt gelangen, einige Menschen sind „auf wirklich seltsame Weise“ gestorben (gemäß der Eröffnungserzählung) und viele andere Leben wurden erhöht. Creggers Drehbuch unterteilt die Erzählung in Kapitel, die sich auf einzelne Charaktere konzentrieren, darunter Miss Gandy, einen der oben genannten trauernden Eltern (Josh Brolin), ein lokaler Polizist, der einige schlechte Entscheidungen trifft (Alden Ehrenreiich), und Alex (Cary Christopher), der eine Schülerin in Miss Gandys Klasse, die diese Nacht nicht vervischt hat.

Diese Geschichten überschneiden sich chronologisch und alle tragen Hinweise darauf bei, was genau passiert ist, bis am Ende das vollständige Bild entsteht. Ist es ein Spoiler zu sagen, dass dieser Film tatsächlich sein Kernmysterium entlastet? Es sollte nicht sein, vor allem, weil es wichtig zu erwähnen ist, wenn jemand besorgt sein sollte, dass das Ende unbefriedigend ist, dass wir nicht nur eine vage klare Erklärung dafür erhalten, was mit den Kindern passiert ist, sondern dass das Ende ein ziemlich definitives ist – Licht auf spezifische Details, aber reich an Catharsis.

Verwandte Video

In vielerlei Hinsicht gibt es einen echten Puzzle -Box -Aspekt, wenn jeder Charakter versucht, auf ihre eigene Weise zu verstehen, was genau in dieser schicksalhaften Nacht passiert ist. Eine der wichtigsten Freuden dieses Films ist in der Tat die Art und Weise, wie wir verstehen, wie sich jede Sichtweise verbindet. Cregger ist bemerkenswert diszipliniert in den Details, die er enthüllt und was er sich entscheidet, um verborgen zu bleiben, und das Publikum ließ sich selbst viel selbst abschließen, ohne jemals zu schräg darüber zu sein.

Er ist sich der Genreerwartungen, mit denen er zusammenarbeitet, fast ärgerlich bewusst. Dies ist eine andere Art zu sagen, dass es in diesem Film viele unglaublich angespannte Szenen gibt, die einfach angespannt sind, nur dank der Implikation, dass etwas wirklich beschissen ist. Und genau dann, wenn Sie glauben, dass Cregger Sie mit diesem Potenzial gemacht hat, beginnen die beschissenen Dinge in schneller Folge. In diesem Film gibt es einige brutale, beunruhigende Momente der Gewalt, die das Lachen durch einige seiner letzten Momente inspirieren lassen.

Der schwächste Aspekt von Waffen Ist es, dass das Kerngeheimnis, sobald die meisten Geheimnisse des Films geblieben sind, nicht wesentlich genug wäre, um einen Film auf unkompliziertere Weise aufrechtzuerhalten. Es ist wirklich nur zu Creggers narrativen Gymnastik, dass es so faszinierend ist wie es ist – aber diese narrativen Gymnastik sind faszinierend. Warum also bekämpfen?

Während Creggers Debütfilm Barbar zeigte eine sehr kleine Besetzung, darunter Georgina Campbell, Bill Skarsgård und Justin Long, Waffen vereint ein größeres Ensemble, das große Namen mit kleineren, etablierten Drama -Spielern mit bemerkenswerten Comedians mischt. (June Diane Raphael, wie sich herausstellt, ist ziemlich in der Lage, geradezu erschreckend zu sein.) Julia Garner lebt am meisten auf dem Bildschirm, wenn sie Miss Gandys unordentlichere Mannschaft enthüllt, eine wilde Erinnerung daran, dass selbst Lehrer unvorhersehbares persönliches Leben haben, während Josh Brolin es schafft, den frustrierten Trauer seines Charakters ohne Erlangen zu erfassen.

Darüber hinaus spielt Amy Madigan einen sofort legendären neuen Horrorschurken, der visuell unterschiedlich, vollständig engagiert und absolut erschreckend ist. Und legendärer Casting -Direktorin Allison Jones, zu dessen Vermächtnis die Entdeckung der Casts of beinhaltet Freaks und Geeks Und Verhaftete Entwicklungverdient viel Anerkennung dafür, dass er den jungen Cary Christopher gefunden hat, der einige gewichtige Sachen hier zu bewältigen hat und es außergewöhnlich gut umgeht.

Das alles führt zu einer filmischen Erfahrung, die mächtig, beängstigend, beunruhigend und oft ziemlich lustig ist – ähnlich wie Barbar. Im Vergleich der beiden Filme kann man ein besseres Verständnis dafür finden, wer Cregger als Filmemacher ist – jemand, der große Chancen nimmt, mutige narrative Entscheidungen trifft und nie vergisst, wie verwickelt und Horror so genres sein kann, sowohl für maximale Auswirkungen auf das Publikum zu nutzen.

Creggers nächstes angekündigtes Projekt ist eine neue Version Resident EvilUnd wenn er in der Lage ist, seinen optimalen Ansatz ohne Einmischung in dieses Franchise zu bringen, könnte es ziemlich cool sein. Ohne Frage wird es beängstigend sein. Aber hoffentlich bringt er auch das lustige. Als Waffen Beweise, die beiden zusammen sind zu lecker, um zu ignorieren.

Waffen Sprengt sich am Freitag, den 8. August, in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=qkhysfxqn0i