Willkommen Zurück zum Crate Digging, einer wiederkehrenden Kolumne, in der Künstler die Musikgeschichte auf der Suche nach Alben erforschen, die jeder hören sollte. In dieser Ausgabe gräbt der Frontmann Daxx Riggs Säurebad 10 essentielle schwere Alben aus, von denen er glaubt, dass sie jeder Fan besitzen sollte.

Eine der aufregendsten Band -Wiedervereinigungen von 2025 ist Säurebad, die ihre ersten Shows seit 28 Jahren spielt. Der einflussreiche Act von Louisiana Sludge-Metal startete im April mit zwei Konzerten in New Orleans und spielte Festivaldaten und Headliner-Gigs, wobei mehr Konzerte bis Anfang 2026 geplant sind.

Nach den Headliner -Shows im August in Minneapolis, Baltimore und Los Angeles werden Acid Bath die Herbst -US -Festivals lauter als Leben, Levitation und Aftershock spielen, wobei bis Ende des Jahres zusätzliche nordamerikanische Daten geplant sind, sowie einen Konzert am 21. März 2026 in den Caverns in Tennessee. Tickets für ihre bevorstehenden Shows finden Sie hier.

Inmitten ihrer Reunion -Tour nahm sich der Frontmann Dax Riggs in der Säurebad etwas Zeit, um sich einzuchecken Schwere Folge Um eine Liste von 10 essentiellen schweren Alben anzubieten, die jeder Fan besitzen sollte. Natürlich hat Säurebad in den neunziger Jahren selbst ein paar wesentliche Alben veröffentlicht, einschließlich Wenn die Kite -String knalltdie kürzlich auf unserer Liste der 75 besten Metal -Alben aller Zeiten gelandet ist.

Die Picks von Riggs bieten eine breite und vielseitige Definition von „schwerer“, von Proto-Metal über Punk bis zum Gospel und stellt einige Künstler ins Rampenlicht, die wahrscheinlich außerhalb des Radars des durchschnittlichen Musikfans fallen.

Schauen Sie sich unten die Kisten -Grabenliste von Dax Riggs an und fangen Sie unbedingt Säurebad im Konzert an, wenn sie einen Veranstaltungsort in Ihrer Nähe treffen.

Toter Mond – Auf dem Friedhof (1988)

Ich denke nur, wenn Sie mit schwerer Musik interessiert sind, ist das sehr wichtig. Es ist wie Super Hard Rock, Punk-abgestickter, subversive Dunkelheit. Es ist einfach wunderbar … auf dem Garage Rock End der Dinge. Ich finde, wenn Sie sich auf schwere Musik interessieren, sollten Sie mit Sicherheit einen toten Mond auschecken. Sie haben sich sozusagen in die Aufzüge der 13. Etage, die psychedelische Musik der 60er Jahre, zurückgewiesen, weil (Dead Moon -Sänger) Fred Cole im Lollipop Shoppe war und damals großartige Songs hatte, und er war nur ein Überleben in der Musikindustrie. Er schuf immer immer seine eigene Welt, um in zu leben.

Amon Düül II – – Phallus dei (1969)

Das ist wie super schwer. Es ist fast schlammig, wie der frühe Pink Floyd, aber total verrückt. Ich habe also das Gefühl, dass es sehr wichtig ist, Ihren Geist mit dieser Aufzeichnung zu schmelzen. Und es würde Ihnen helfen, diese Vibrationen besser zu erstellen oder einfach besser aufzunehmen.

