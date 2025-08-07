Dean Cain hat vielleicht einen der berühmtesten Einwanderer der Welt gespielt Lois & Clark: Die neuen Abenteuer von Supermanaber er juckt sich, um Deportationen im wirklichen Leben zu verbessern. Während eines Auftritts bei Fox News ‚ Jesse Watters Primetime Am Mittwoch enthüllte der einmalige Superman-Schauspieler seine Pläne, sich der ICE-Agentur der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) anzuschließen.

„Ich habe gestern ein Rekrutierungsvideo veröffentlicht – ich bin eigentlich ein geschworener stellvertretender Sheriff und ein Reservepolizist – ich war nicht Teil von ICE, aber als ich das dort rausgebracht habe und Sie einen kleinen Klappentext in Ihre Show gesteckt haben, wurde es verrückt“, sagte er. „Jetzt habe ich jetzt mit einigen Beamten bei Ice gesprochen und werde so schnell wie möglich als Eisagent vereidigt.“

Cain kritisierte weiter, indem er das „kaputte Einwanderungssystem der Vereinigten Staaten“ kritisierte und sagte: „Der Kongress muss es beheben, aber in der Zwischenzeit lief Präsident Trump darauf. Er liefert dies. Dafür haben die Leute gestimmt. Es ist das, wofür ich gestimmt habe, und er wird es durchsehen, und ich werde meinen Teil tun und helfen, dass es passiert.“

„Dieses Land wurde auf Patrioten aufgebaut, die aufgestiegen sind, ob es beliebt war oder nicht, und das Richtige zu tun. Ich glaube wirklich, dass dies das Richtige ist“, fügte er hinzu.

Cain, der Clark Kent/Superman spielte Lois & Clark Von 1993 bis 1997 ist ein lautstarker Unterstützer von Trump. Er teilte kürzlich seine Haltung zur Einwanderung in einem TMZ -Interview mit und sprach James Gunns Kommentare in Die Zeiten von London, Das erklärte, dass Superman ein „Einwanderer“ und „die Geschichte Amerikas“ ist.

„Superman hat immer für“ Wahrheit, Gerechtigkeit und amerikanische Art „gestanden, und der“ amerikanische Weg „ist einwanderungsfreundlich, enorm mit undeinhöser Einwanderer“, sagte Cain. „Aber es gibt Regeln. Sie können nicht kommen und sagen:“ Ich möchte alle Regeln in Amerika loswerden, weil ich möchte, dass es eher wie Somalia ist. “ Nun, das funktioniert nicht, weil man Somalia verlassen musste, um hierher zu kommen … es muss Grenzen geben, weil wir nicht alle in den Vereinigten Staaten haben können. “

Cains Versprechen, sich Eis zu beteiligen, kommt, da die Trump -Verwaltung Einwanderungsangriffe auf Baustellen, Straßen und Parkplätzen für Heimdepots beschleunigt hat. ICE startete am 29. Juli eine Einstellungsinitiative für 10.000 Positionen, in der Rekrutierungsboni in Höhe von bis zu 50.000 US -Dollar anbot und Plakate mit „Verteidigung der Heimat“ und „Amerika braucht Sie“.

Die Rekrutierungsstrecke, die durch eine kürzlich von 76 Milliarden US-Dollar zugängliche Zuweisung von ICE zum bestfinischen Bundesgesetzbuch der Bundesstaat finanziert wird, hat ab Mittwoch über 80.000 Bewerber gezogen-eine Zahl, die jetzt Dean Cain umfasst.