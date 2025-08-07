Was ist dein Gag -Faktor? Seit Beginn des Mediums haben die Filmemacher aktiv versucht, das Publikum zu schockieren, zu stören oder auszurotten (einer der allerersten Film -Shorts, die von Thomas Edisons Firma produziert wurden, zeigte die tragische Elektrokution eines Elefanten namens Topsy). Mit der Zeit haben sich das Publikum gewöhnt und dessensibilisiert für klassische Grobbross-Outs auf dem Bildschirm, sei es der besessene Regan in Der Exorzist Erbrechen Erbsensuppe bei zwei Priestern oder den Flüssen des arteriellen Sprays in der Töte Bill Filme.

Trotzdem gibt es einige gallensteigende Teile, die im Laufe der Zeit ihre Ick-Macht nicht verloren haben, die wir jetzt gerne feiern-vor allem als neuer Film von Regisseur Zach Cregger Waffen Kommt in den Kinos an (sein erster Film Mai in der Liste unten vorgestellt werden). Von der groben Körperschrecken bis hin zu unaussprechlichen Folterhandlungen bis hin zu den viszeralen Schmerzen der Verletzungen sind die Tiefen der filmischen Verderbtheit groß.

Verwandte Video