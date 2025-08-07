Konsequenzen Die wiederkehrende Feature -Serie CoSsign beleuchtet einen aufstrebenden Künstler, der unsere Augen und Ohren mit einer großartigen neuen Veröffentlichung festgehalten hat. In diesem Fall sehen wir das Texas Slowcore -Outfit Teethe und ihr wundervolles zweites Album. Magie des Verkaufs.

Wie Fans ihres hervorragenden Debüts wissen, sind die Texas Indie Rockers Teethe mehr als konform, die die Dinge langsam nehmen. Jenseits ihres Staubwechsels und der Betthead-artige Slowcore-Sound ist alles über die Band-von ihren Ursprüngen bis zur Fünfjahreslücke zwischen Alben-alles andere als gehetzt. Vielleicht sind es ihre südliche Sensibilität oder das natürliche Tempo ihres melancholischen Tons. Wie auch immer, es ist eine Ausrüstung, die für sie funktioniert, wie sich ihr berauschendes neues Album zeigt KaufmagieFreitag über Winspear Records.

Ihr kollektiver Mangel an Dringlichkeit ist sofort klar, als ich mit den vier Songwritern des ACT auf Zoom hüpfte: Boone Patrello, Grahm Robinson, Madeline Dowd und Jordan Garrett. Sie sind warm, aber nicht übermäßig sprudeln, sprechen merklich langsamer als die aufgeladenen Sprechmuster, an die ich gewohnt bin, und geben Sie jede Frage nach, anstatt in eine weitläufige, halbgebackene Antwort zu springen. Es ist so ziemlich die genaue Stimmung, die Sie von ihnen erwarten würden, nachdem Sie Zeit mit ihrer Arbeit verbracht haben, und wenn Sie etwas über ihren Schläfer im Untergrund lernen, ist es noch sinnvoller.

Im Jahr 2020 war Teethe weniger eine Bande und ein bequemer künstlerischer Unfall. Patrello, Robinson, Dowd und Garrett hatten ihre eigenen Projekte in Denton, während sie die University of North Texas besuchten, und füllten sich bei Bedarf für die Bands des anderen für Live -Auftritte aus. In Kürze wurde ihre kreative Chemie deutlich offensichtlich, und als der Vierer jeweils Songideen und Klangfragmente ohne ein offensichtliches Zuhause hatte, war es sinnvoll, sie in… naja zu kompilieren, na ja, etwas.

„Wir hatten unsere eigenen Projekte, auf die wir uns konzentrierten, und diese Songs existierten irgendwie außerdem“, erklärt Patrello. „Man konnte es damals nicht einmal eine Band nennen. Es war nur ein Name für all diese Songs, unter denen es existierte. Und dann war es während der Pandemie, also nachzudenken, wie man Shows und alles außerhalb unseres Denkens war.“

Und wirklich, das sollte mehr oder weniger sowohl der Anfang als auch das Ende des Zähnens sein.