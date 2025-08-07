Peacock hat den Trailer für enthüllt Das Papierdie bevorstehende Spinoff -Serie zu Das Büro.

Aus Das Büro Schöpfer Greg Daniels und Michael Koman (Nathan für dich), Die Serie findet die Dokumentarfilm -Crew, die Dunder Mifflins Scranton Branch zum ersten Mal aufzeichnete, die ihre Kameras in einer Zeitungsabteilung mit Sitz in Toledo, Ohio, umzusetzen. Ned Sampson (gespielt von Domhnall Gleeson) wird als neuer Chefredakteur der Zeitung beauftragt, die Veröffentlichung in ihren früheren Glanz wiederherzustellen.

Die Besetzung umfasst auch Sabrina Impacciatorore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key und Das Büro OG -Darsteller Oscar Nuñez, der seine Rolle als Oscar Martinez wiederholt.

Verwandte Video

Die PapeR Premiere auf Peacock mit vier Folgen am 4. September, gefolgt von zwei neuen Folgen jeden Donnerstag bis zum 25. September.

Hier ist die offizielle Protokollline: „Die Dokumentarfilm-Crew, die Dunder Mifflins Scranton-Zweig in der Emmy Award ausgezeichneten Serie verewigte Das Büro Finden Sie ein neues Thema, wenn sie eine historische Zeitung im Mittleren Westen entdecken, und der Herausgeber, der versucht, sie wiederzubeleben. “

https://www.youtube.com/watch?v=c5v4ljjkvuu