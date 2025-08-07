Leiche BrautTim Burtons Stop-Motion-Animationsfilm von 2005, wird in 4K- und digitalen Formaten zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des Films (Vorbestellung hier) veröffentlicht.

Die neue Ausgabe wird am 23. September offiziell auf 4K Ultra HD -CD und digital erhältlich sein. Zusätzlich zur aktualisierten Lösung, Leiche Braut wird in einer speziellen Stahlbuchverpackung mit einer Vielzahl neuer und alter Bonusfunktionen ankommen, z. Die LeichebrautUnd bis zum Tod machen uns Kunst: Eine Leichebraut Spiegelung.“

Mit den Stimmen von Johnny Depp als Victor Van Dort und Helena Bonham Carter als Emily (The Titel Leiche Braut), der Film folgt Victor, einem nervösen jungen Mann, der versehentlich eine verstorbene Braut heiratet, während er seine Hochzeitsrede in einem Wald praktiziert. Als Emily ihn in das Land der Toten flüchtet, muss Victor einen Weg finden, in die lebende Welt und seine beabsichtigte Braut Victoria zurückzukehren, während Emily nach wahrer Liebe und einer Chance auf das Leben sehnt, das sie nie hatte.

Verwandte Video

Leiche Braut Außerdem zeigt Emily Watson, Tracey Ullman, Albert Finney, Christopher Lee, Paul Whitehouse, Joanna Lumley, Richard E. Grant und mehr. Der Film wurde von John August, Caroline Thompson und Pamela Pettler (basierend auf den Charakteren von Tim Burton und Carlos Grangel) geschrieben und unter der Regie von Tim Burton und Mike Johnson.

In anderen Nachrichten von Tim Burton leitete er kürzlich die Hälfte des ersten Teils von Mittwoch‚S zweite Staffel; Schauen Sie sich unsere Bewertung hier an.

