Warnung: Spoiler voraus

In den ersten 20 Minuten der Folge dieser Woche von dieser Woche South ParkDie Ziele von Trey Parker und Matt Stone’s Spott wurden direkt auf den Direktor der Heimatschutzkristi Noem und den konservativen Podcaster Charlie Kirk mit zwei etwas miteinander verbundenen Handlungssträngen: Nachdem der Schüler Clyde Donovan einen Podcast in der Vein -Vein -Juden -Juwel, in einem Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch einen Podcast und einen Podcast, und einen Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch, in einem Versuch, und in einem Versuch, in einem Versuch, und in einem Versuch, nachgedacht hat, hingewiesen. interveniert. Mackey findet jedoch bald, dass seine Position in der Schule aufgrund von staatlichen Ausgabenkürzungen ausgeschlossen wurde – und dank seiner eigenen „Nuss“ ist er gezwungen, einen Job mit Eis anzunehmen. Währenddessen bekommt Cartman Wind of Clydes Podcast und ändert ihn schnell, um zu werden South Park„S“ Master Debater „.

Parker und Stone gehen nach Noem besonders hart und bezog sich wiederholt auf den berüchtigten Vorfall, bei dem sie einen Familienhund niederlegte. „Vor ein paar Jahren musste ich meinen Welpen niederlegen, indem ich ihn ins Gesicht schießt, denn manchmal ist das, was wichtig ist, was schwer ist“, sagt ihr Charakter in einem Trainingsvideo zu Rekruten neben verschiedenen Szenen, die sie genau das tun. Noems Botox-verstärktes Gesicht von Noem bleibt auch wiederholt nicht weiter.

Aber es sind die letzten sechs Minuten der Episode, in der die Dinge besonders wild werden. Nachdem Mackey zum Leiter des DHS befördert wurde (weil Trump Noems Gesicht nicht mehr ansehen kann), ist er nach Mar-a-Lago eingeladen-was Parker und Stone Parody als Kreuz dazwischen Fantasy Island und Jeffrey Epsteins Privatinsel. Mackey wird von Trump und einem Miniatur -JD Vance begrüßt, die beide weiße Anzüge tragen und um das Anwesen herum aufkauen. Er stolpert bald auf einen Raum, in dem ein älterer Mann eine Massage von einer jungen Dora, dem Entdecker, erhält. In einem anderen Raum geht er in Satan im Bett ein, während er eine Flasche Babyöl hält, und fragt Trump: „Möchten Sie, dass ich das Babyöl auf das Arschloch des Satans aufträgt, Boss?“ Mackey zu erkennen, dass ein Dreier in Ordnung ist, schafft es zu fliehen – aber nur mit Hilfe von Kristi Noems verdrängtem Gesicht.

Donald Trump brachte Berichten zufolge nach der Episode der letzten Woche von der letzten Woche von South Park stellte ihn mit einem Minipenis dar. Angesichts seiner Liebe zu Mar-a-Lago-und seiner gemunkelten Angst vor dem, was in den Epstein-Dateien verborgen ist-kann man sich nur vorstellen, wie er auf die Episode dieser Woche reagieren wird.

Staffel 2 von South Park Saison 27 wurde am Mittwoch, dem 6. August, erstmals auf Comedy Central ausgestrahlt und wird ab Donnerstag, dem 7. August, auf Paramount+ zur Verfügung stehen.