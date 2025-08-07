Das Leben als berufstätige Mutter hat seine Herausforderungen, was Linda (Rose Byrne) in diesem ersten Blick nur allzu gut weiß Wenn ich Beine hätte, würde ich dich tretenDer neue A24 -Film geschrieben und inszeniert von Mary Bronstein. Und weil ihre Therapeutin (Conan O’Brien) nicht das Verständnis ist, ist sie gezwungen, anderswo nach ihrer herausfordernden Arbeit und ihrer überfluteten Wohnung zu suchen – vielleicht mit Hilfe des zufälligen Fremden (so schnell wie möglich Rocky), das sie gerade in einem Motel getroffen hat?

Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten Premiere auf dem Sundance Film Festival 2025. Es arbeitet nun durch den Rest der Festung des Festes, nachdem es beim diesjährigen Berlin Film Festival teilgenommen hat, wo Rose Byrne den Silver Bear für die beste führende Leistung gewann.

Während Byrne natürlich seit Jahren ein gefeierter Schauspieler ist, markiert dieser Schritt ein seltener Fall von Conan O’Brien, der seine dramatischen Koteletts demonstriert (insbesondere wenn man bedenkt, wie viel von seiner Filmografie darin besteht, dass er als er selbst kam). Außerdem gibt Asap Rocky hier nicht sein schauspielerisches Debüt. Das passierte mit der Kommen-von-Age-Dramedy von 2015 2015 Aufputschmittelund im Jahr 2025 hat er auch eine Rolle in Spike Lees neuestem Joint. Höchste 2 niedrigste.

Verwandte Video

Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten Kommt am 10. Oktober 2025 in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an und für mehr nutzt Byrne ihren echten australischen Akzent in der Apple TV+ Comedy platonisch (Staffel 2, von denen diese Woche Premiere).

https://www.youtube.com/watch?v=ywfdot7lbbq