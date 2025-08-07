Seit Jahren ist Bill Hader offen für seine Schwierigkeiten während seiner Zeit als Darsteller auf Samstagabend live Aus Angst, und das ist anscheinend ein Problem, das nicht verschwunden ist. Während a Late Nacht mit Seth Meyers Auftritt am Dienstag, dem 5. August, gab Hader bekannt, dass der Grund, warum er sich entschied SNL50 Live -Jubiläumsspecial war an seiner psychischen Gesundheit zurückzuführen.

Ironischerweise war die Skizze, an der er teilnehmen sollte, kein lebendiges, sondern eine digitale Kurzschluss über die Anxiety -Besetzungsmitglieder, die während ihrer Zeit in der Show erlebt wurden. „Andy (Samberg) rief mich an und sagte:“ Hey, also machen wir das kurze darüber, wie, wie Sie wissen, alle Angst haben, und also rufe ich Sie an, und Dah Dah Dah Dah „, sagte Host Seth Meyers. „Als er mir davon erzählte, sagte ich: ‚Ich weiß nicht, ob ich das tun möchte.‘ Er sagt: „Warum?“ Und ich meinte: ‚Weil ich ängstlich bin!‘ „

Nach dem Abschied Samstagabend liveHader wurde ein kritischer Liebling mit seiner vierjährigen HBO-Komödie HBO Barryin dem er kreierte, in der Hauptrolle gespielt und weitgehend geleitet wurde. (Der von ihm gespielte Hitman-Schauspieler litt auch unter ähnlichen psychischen Gesundheitsproblemen.) Er entwickelt derzeit eine Serie über die Ereignisse von Jonestown für HBO. Beobachten Sie seinen Auftritt auf Späte Nacht unten sowie die SNL50 Skizze wurde er gebeten, daran teilzunehmen (Bowen Yang übernahm seine Rolle).

Hader war nicht der einzige bemerkenswerte Snl Castmitglied, um die Feier zum 50 -jährigen Jubiläum der Show zu überspringen – Dan Aykroyd war ebenfalls abwesend und erklärte, dass er es vorgezogen hatte, das Special mit seiner Familie von zu Hause aus zu beobachten.

https://www.youtube.com/watch?v=e4dbiera6_o

https://www.youtube.com/watch?v=k94suj8umkk