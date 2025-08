Dave Franco ist sich seiner Ähnlichkeit mit Luigi Mangione bewusst, und obwohl er in keiner offiziellen Eigenschaft angesprochen wurde, ist er „offen“, den mutmaßlichen Attentäter in einem Biopic zu spielen.

„Mehr Menschen in meinem Leben haben sich genau über dieses genaue Ding gewandt als alles andere, was jemals passiert ist“, sagte er Andy Cohen auf Beobachten Sie, was live passiert. „Also sagen wir einfach, ich bin offen, wenn es die richtigen Leute ist, und lassen Sie es dabei.“ Wenn er zögernd klang, könnte es sein, weil Franco 40 Jahre alt ist, während Mangione 27 Jahre alt ist, aber niemals niemals sagen, und wenn die „richtigen Leute“ – mit oder ohne den richtigen Gehaltsscheck – angerufen, wird er nicht auflegen.

Mangione wartet nach seiner Verhaftung in Altoona, PA, nach einer landesweiten Fahndung, weil Mangione Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, getötet hat. Er steht vor vier Bundeskosten und 11 aus dem Staat. Ein 262-seitiges Manifest wurde unter seinen Sachen berichtet, und er ist zu einem Volkshelden unter den jüngeren und mehr online geworden. Mangiones soziale Medien nutzte jemandem, der jemandem „unabhängig“, aber nicht unbedingt gemäßigte, Anti-Trump und Anti-Biden, pro-ai, aber Anti-Smartphone, und den Figuren von Elon Musk über AOC bis JFK Jr.

Franco fördert derzeit seinen neuen Horrorfilm Zusammen mit seiner Frau Allison Brie. Später in diesem Jahr wird er in erscheinen Jetzt siehst du mich, jetzt tust du es nicht, Die dritte Folge in der Hit-Franchise, die es wagte zu fragen, was wäre, wenn Magier im Vegas-Stil funktional Superhelden wären?