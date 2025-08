Kpop -Dämonjäger ist Netflixs beliebtestes Animationsangebot noch und laut einem Bericht von Der Wrap, Netflix war nicht schüchtern, die musikalische Fantasie zu hoffen wird ihre eigene Version von Gefroren. Der Streamer überlegt mehrere Fortsetzungen, ein kurzer Brückenfilm (erinnere dich an „Frozen Fever?“ 2015?), Ein Bühnenmusical und sogar eine Live-Action-Adaption.

Kdh Folgt der Mädchengruppe Huntr/X, als sie in Form einer Jungengruppe, Saja Boys, gegen Dämonen kämpfen. In der klassischen Tradition des Hauses der Maus dienen diese Fantasy-Elemente eine persönliche Coming-of-Age-Erzählung, in diesem Fall über ein Mädchen, das vor Scham zu kämpfen hat. Nach dem Rückgang des Films am 20. Juni brach die Musik Streaming -Containment und zeichnete sich auf Billboard auf.

Während noch keine Follow-ups offiziell sind, macht Co-CEO Ted Sarandos Franchise-Expansion zu einer der obersten Prioritäten des Unternehmens. Während eines Gewinns im zweiten Quartal im Juli löschte Sarandos den „phänomenalen Erfolg aus dem Tor… und die Tatsache, dass die Menschen in diesen Film verliebt sind und in die Musik aus diesem Film verliebt sind, das wird es lange halten.

Mit einem Wort, Waren. Lange bevor Fortsetzungen bereit sind, suchen Sie nach Wand zu Wand Kpop -Dämonjäger Kleidung, Spielzeug, Spiele und Puppen, die sich in Einkaufszentren auf der ganzen Welt häufen. Aber es ist vielleicht nicht das Ende der Welt – als Kinder einiger der Kinder Folge Die Mitarbeiter werden es Ihnen sagen, die Musik ist ziemlich gut.