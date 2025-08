Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Der Dokumentarfilmer Amy Berg hat zuvor kraftvolle Themen angegangen – vom Geistlichen Missbrauch in West Memphis Drei -, aber diesmal hat sie ihr Objektiv auf eine der leuchtendsten und schwer fassbaren Figuren der Musik gemacht: Jeff Buckley. In einem Gespräch mit Kyle Meredith eröffnet Berg davon Es ist nie vorbei, Jeff Buckleyein Dokumentarfilm, der das kurze, brillante Leben der verfolgt Anmut Sänger durch seltene Archivmaterial, intime Interviews und eine Erzählung mit persönlicher Tiefe. Es ist ein Projekt, das über ein Jahrzehnt dauerte, bis es zusammenkam, und eines, das über den Mythos hinausgeht, um einen komplizierten, motivierten und wunderschön menschlichen Künstler zu enthüllen. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

„Es wird nur einmal sein, dass dies passieren wird“, erklärt Berg und verweist auf das Vertrauen, das es für Buckleys Mutter Mary Guibert brauchte, um das Projekt voranzutreiben. „Ich wollte seit 2009 einen endgültigen Schnitt, und sie fühlte sich nur endlich bereit.“ Das Ergebnis ist ein Film, der genauso durch Verletzlichkeit geformt ist wie durch Klang. Buckleys berüchtigter Selbstzweifel, Perfektionismus und emotionale Offenheit sind vorne und in der Mitte. „Er wusste, dass er großartig war, aber er akzeptierte nicht wirklich, dass er großartig war“, sagt Berg. „Er war hart für sich selbst, weil es perfekt sein musste.“ Der Dokumentarfilm taucht tief in seine Beziehungen ein – nicht nur mit Familie oder Liebhabern, sondern auch mit seinem Geschenk, das Berg seine größte Herausforderung nennt.

Der Film enthüllt auch, wie voraus seine Zeit Buckley war, insbesondere in der Art und Weise, wie er Männlichkeit ausdrückte und sich mit feministischen Idealen ausrichtete. „Es gibt ein Interview aus dem Jahr 1995, in dem er dieselbe feministische Sprache spricht, die Frauen im Frauenmarsch Jahrzehnte später benutzten“, sagt Berg. „Es war nur cool, Jeff Buckley zu mögen, wenn Sie damals ein Mädchen oder Schwul waren, und jetzt fühlt es sich so an, als ob Männer wegen ihm emotional sind.“

Das Gespräch berührte auch die verwandte Verbindung von Buckley mit Chris Cornell – einem weiteren Kraftpaketsänger, der die Grenzen zwischen Verwundbarkeit und Intensität verwischte. „Einige Sänger werden bei der Aufführung Methodenschauspieler“ Euphorie Morgen Produzentin Alain Johannes. „Das hat Jeff getan, und genau das hat Chris auch getan.“ Sie enthüllt auch, dass sich ihr nächster Dokumentarfilm auf Cornell konzentrieren wird, der macht Es ist nie vorbei Fühlen Sie sich wie der erste Teil eines größeren Gesprächs.

Bonusmaterial und sogar ein mögliches Buckley -Biopic mögen folgen, aber vorerst steht dieser Film als eindringliche, anmutige Hommage an einen Künstler, der nie aufgehört hat, das Gefühl zu haben. Hören Sie Amy Berg zu sprechen Es ist nie vorbei, Jeff Buckleyund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=kgcdooa_tea

Verwandte Video