Es ist nicht schwer herauszufinden, wie die erste Staffel von Mittwoch Zum Schreiben wurde Netflix ‚am meisten angesehene englischsprachige Serie aller Zeiten: Ein großer Regisseur wie Tim Burton, kombiniert mit einem mühsamen neuen Star wie Jenna Ortega und IP, die tief in die heutige Popkultur eingebettet sind. Werfen Sie einen Schuss Hogwarts und ein engagiertes Krimi ein, und es war alles ziemlich lecker. Staffel 2 scheint gut positioniert zu sein, um diesem Weg zu folgen … obwohl es ehrlich gesagt schwer zu sagen ist, von den ersten vier Folgen am 6. August, die als unbefriedigende Vorspeise dienen, und überhaupt nicht als komplettes Essen.

Der Beginn der Saison findet am Mittwoch, dass Addams (Ortega) nach einer Sommerpause in die Nevermore Academy zurückkehrt, nachdem sie ihre eigenen Hobbys verfolgt (z. B. die Aufspürung von Serienmörder). Begleitet von ihrem jüngeren Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) und wiedervereinigt mit ihrem ständig kauen Werwolf-Mitbewohner Enid (Emma Myers) steht sie möglicherweise vor einer unerwarteten Herausforderung-nachdem sie letztes Jahr die Schule gerettet hatte, könnte sie tatsächlich … beliebt mit ihren Kommilitonen. Etwas, das sie nicht an ermutigenden Interesse hat.

Sie stößt jedoch sofort in eine neue Untersuchung ein, nachdem eine Vision diejenigen, die sie liebt, tödliche Konsequenzen verspricht. Und bleibt darauf konzentriert: Eine bemerkenswerte Verschiebung mit diesen neuen Folgen ist, dass die erste Staffel am Mittwoch in einem Liebesdreieck zwischen Xavier (Percy Hynes White) und Tyler (Hunter Doohan) fand. (Die Autoren achten auf Ortegas Notizen zu diesem Aspekt der ersten Staffel, es scheint.)

Xavier wurde nach dem vorherigen Schuljahr in eine andere Schule geschickt. Eine Reihe von Dialog erzählt uns zu Beginn der zweiten Staffel beiläufig. Was Tyler betrifft, haben ihn die Ereignisse der ersten Staffel als ernstes Liebesinteresse für Mittwoch entfernt … soweit wir wissen, vorerst. Denn wie so viele Netflix-Serien-insbesondere die bekanntesten, wurde die Saison in zwei Teilen aufgeteilt, wobei Teil 2 im September kommt.

Kritiker erhalten oft nur eine Stichprobe von Episoden einer Show, bevor sie sich hinsetzen, um sie zu überprüfen, aber im Fall dieser speziellen Trennung haben die Macher Alfred Gough und Miles Millar uns vier Episoden mit Setup gegeben, die in einem ziemlich dramatischen Moment für die Serie kultivieren … bevor sie zu Krediten geschnitten werden. Und dieser einen dramatischen Moment, der von eigenen Vorzügen ist, hat nicht ganz die Auswirkungen, die notwendig sind, um etwas anderes zu tun, als den Betrachter zu verschlimmern.

Dies ist nicht die erste unentgeltliche oder wohl unnötige Saison, die in der jüngsten Erinnerung aufgeteilt ist – Shows einschließlich der Sendung Emily in ParisAnwesend AußenbankenUnd Bridgerton habe alle ein ähnliches Spiel gespielt, und Fremde Dinge Wird sicherstellen, dass jeder Unterhaltungsjournalist in jedem großen Winterurlaub später in diesem Jahr in einer dreiteiligen Veröffentlichung arbeitet.

Zumindest wann Die Krone Aufgeteilte seine letzte Staffel im Jahr 2023, es gab einen thematischen Sinn, da sich Band 1 dieser Saison auf das Leben und den Tod von Prinzessin Diana konzentrierte. Band 2 konzentrierte sich dann auf die Zukunft der königlichen Familie. Aber während Episode 4 von Mittwoch Staffel 2 könnte ein paar Details abschließen, es ist ein klarer Mittelpunkt für die erzählte Geschichte, und nach über einem Jahrzehnt der Netflix -Konditionierung der Abonnenten, um zu verstehen, dass sie das Tempo ihrer Betrachtung kontrollieren können, trifft das Ende dieser Episode die narrativen Bremse so hart, dass sich Whiplash anfühlt.

Ein weiterer Grund, warum die Saison -Trennung hier wirklich ein Fehltritt scheint, ist, dass so viel von dem, was ausmacht Mittwoch Es macht so viel Spaß, zu sehen, wie eindringlich seine gotische Welt der Ausgestoßenen sein kann. Als man das Gefühl hat, in dieser neuen Staffel den Fuß zu fassen, sind alle vier Folgen vorbei und haben den Betrachter nur einen unbefriedigenden Cliffhanger hinterlassen, der für die nächsten vier Wochen weitermachen kann.

Zu dieser Frustration ist, wie viele faszinierende neue Komponenten bisher für Staffel 2 eingeführt wurden. Catherine Zeta-Jones ‚Morticia und Luis Guzmáns Gomez sind viel präsenter, und als neuer Direktor von Nevermore, Steve Buscemi zweitbeiliger Steve Buscemi, ist sofort perfekt für diese Serie, die sich in den etablierten milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-milie-eigenen, hish, his Own-eigener Energie, einsetzt. Was an seiner Anwesenheit hier vielleicht am aufregendsten ist, ist die Art und Weise, wie er einen Hauch von Gefahr mit sich bringt, eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die ihn nicht automatisch als das große Schlechte der Saison zeigt, aber definitiv darauf hinweist, dass er am Mittwoch mehr als ein Match sein wird.

Buscemi ist auch nicht der einzige neue Darsteller: Billie Piper (von Doktor Who Und Ich hasse Suzie Ruhm) hat einen ziemlich soliden amerikanischen Akzent als neuer Musiklehrer von Nevermore, während die Comedy -Legende Joanna Lumley am Mittwoch am beliebten Großmama spielt – eine ganz andere Interpretation der Figur von Judith Malina und Carol Kane’s. Außerdem spielt Christopher Lloyd (natürlich der ursprüngliche Fest aus den Barry Sonnenfeldfilmen) Professor Orloff, der seine Schüler im Auge behält, da er ein abgetrennter Kopf ist, der in einem Glas schwebt.

Es gibt noch keine Anzeichen für einen großen viralen Tanzmoment, aber es gibt einen sehr lustigen Bruce Springsteen-Nadel-Drop und der Komponist Chris Bacon schleicht sich einige Pop-Rock-Deckungen in den Orchester-Soundtrack. Wirklich, hier gibt es viel Versprechen, obwohl die Saison geteilt hat, dass anstatt die Geschichte zu verbessern, die Dynamik der Show letztendlich eindämmt.

Natürlich werden wir nächsten Monat für Teil 2 zurück sein, wenn auch nur, weil Lady Gaga auftauchen soll. Aber diejenigen, die über die Rückkehr nach Nevermore begeistert sind, sollten sich jetzt nur auf einen kurzen Aufenthalt und ein nerviges Warten auf den Rest vorbereiten.

Mittwoch Staffel 2 Teil 1 streamen jetzt auf Netflix. Teil 2 wird am 3. September 2025 debütieren. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=03u4xyj0th4