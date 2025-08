Die anhaltende Saga zwischen South Park Und die Trump -Regierung hat eine unerwartete Wendung genommen.

Am Dienstag teilte der offizielle Twitter/X South Park Trailer zur Förderung von Eis (Einwanderungs- und Zollbehörde), die Personen auf die Website schicken, um sich für Jobs innerhalb der Abteilung zu bewerben. Der Still stammt aus dem Trailer für die zweite Folge der aktuellen Staffel der Show, die an diesem Mittwoch, dem 6. August, ausgestrahlt wird.

Die Macher von South Park reagierten schnell auf den Beitrag und teilen einen Tweet, der auf den DHS zurückbrachte: „Warten Sie, also sind wir relevant? #eatabagofdicks.“ Siehe die Beiträge unten.

Der Tweet ist auch eine Antwort auf eine kürzliche Erklärung des Weißen Hauses nach der Rekord-Premiere der Show am 27. Juli, die das direkte Ziel auf Donald Trump ruckte. Die Episode zeigte Trump als Satans Freund und „Tweeny Weeny“ Genitalien. Matt Stone und Trey Parker entschuldigten sich später für den Spieß.

„Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt von einem Thread mit nicht inspirierten Ideen in einem verzweifelten Aufmerksamkeitsversuch fest“, heißt es in der Erklärung des Weißen Hauses. „Präsident Trump hat in nur sechs Monaten mehr Versprechen eingehalten als jeder andere Präsident in der Geschichte unseres Landes-und keine vierte Show kann die heiße Serie des Präsidenten Trump entgleisen.“

Verwandte Video

South Park kehrte nach einem neuen Blockbuster 1,5 Milliarden US -Dollar für Staffel 27 mit Paramount zurück.

Warten Sie, also sind wir relevant?#eatabagofdicks https://t.co/heqsmu86da – South Park (@Southpark) 5. August 2025

https://www.youtube.com/watch?v=i0oj23b_wes