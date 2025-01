Im Kino kann buchstäblich jeder ein Comeback erleben. Armie Hammer ist der lebende Beweis: Der ehemalige Hollywood-Paria wird die Hauptrolle in einem neuen Film des deutschen Autorengenosses Uwe Boll spielen, einem Selbstjustiz-Thriller mit dem frischen und originellen Titel Der Dunkle Ritter.

Der Dunkle Ritter stellt für Hammer keine vollständige Rückkehr zum Ruhm dar, da Boll – ein Regisseur, der für schlecht gemachte Videospieladaptionen bekannt ist – nicht ganz auf dem gleichen Niveau wie David Fincher oder Luca Guadagnino ist. Vielfalt berichtet, dass Hammer „Sanders“ spielen wird, der die Gerechtigkeit selbst in die Hand nimmt und sich auf die Jagd nach Kriminellen macht. Während sein Kreuzzug ihn zu einer Social-Media-Sensation und einem Helden in den Augen der Öffentlichkeit macht, sieht der örtliche Polizeichef ihn als Bedrohung für die Gesellschaft und will ihn zur Strecke bringen.“

Zum Titel sagte der ausführende Produzent Michael Roesch Vielfalt dass „unser Film sich stark von Chris Nolans gleichnamigem Film unterscheidet, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht.“ Die Dreharbeiten für den Film beginnen diesen Monat in Kroatien. Und Der Dunkle Ritter wird nicht Hammers erste große Filmrolle seit seinem Absturz sein – er erscheint auch im kommenden Western Grenztiegelneben William H. Macy.

Hammer geriet 2021 nach einem Feuersturm in den sozialen Medien, bei dem sich mehrere Frauen gegen ihn meldeten, aus dem Rampenlicht Soziales Netzwerk Und Nennen Sie mich bei Ihrem Namen Star mit Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und, ähm, Kannibalismus. Das Gerichtsverfahren gegen Hammer wurde inzwischen von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles eingestellt, und in einem kürzlichen Podcast-Auftritt sagte der Schauspieler, dass er jetzt die Schauspielarbeit „ablehne“, weil „meine Tanzkarte ziemlich voll wird“.

Im Jahr 2022 erscheinen die Dokumentationen Haus des Hammers tauchte in einige der schockierendsten Elemente ein, die aus dem Hammer-Fall hervorgingen. Aber Hammer sagt jetzt, dass er „dankbar“ sei, diese Erfahrung durchgemacht zu haben – sogar die Kannibalenvorwürfe.