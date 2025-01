Jetzt ist Bonnaroo an der Reihe, sein Line-up für 2025 zu enthüllen und zu zeigen, was für eine seltsame und wundervolle Sammlung von Künstlern sie zusammengebracht haben, um vom 12. bis 15. Juni beim Musikfestival in Manchester, Tennessee, aufzutreten.

Olivia Rodrigo, Tyler, der Schöpfer, Hozier und Luke Combs stehen ganz oben auf der Liste für 2025, aber die eigentliche Magie liegt in der Unterkarte. Bemerkenswerte Namen sind Queens of the Stone Age, Megadeth, Justice, Avril Lavigne, Tyla, Goose, Modest Mouse, Glass Animals, Beabadoobee, MJ Lenderman, The Lemon Twigs, Raye, Foster the People, JPEGMAFIA, Nelly, Jack’s Mannequin und Natasha Bedingfield , Marcus King, Royel Otis und Mannequin Pussy. Außerdem werden King Gizzard & The Lizard Wizard im Laufe des Wochenendes drei (!) separate Sets spielen und Remi Wolf wird einen SuperJam im Stil einer Poolparty der 1970er Jahre veranstalten. Und das ganz ohne Insane Clown Posse (!!), die ihr Bonnaroo-Debüt geben werden. Ja, Bonnaroovianer und Juggalos, endlich zusammen.

In diesem Jahr wird es auch das Debüt von The Infinity Stage geben, einem neuen „einzigartigen Veranstaltungsort mit räumlichem Klang, synchronisierten Lichtern und einem beispiellosen Open-Air-Design mit drei Kuppeln, um das größte und eindringlichste der Welt zu schaffen.“ 360° Live-Musikerlebnis.“ Die Besetzung der Bühne wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Tickets für Bonnaroo 2025, einschließlich GA-, GA+-, VIP- und Platinum-Pässe, werden ab Donnerstag, 9. Januar, um 10:00 Uhr in den Verkauf gehen. Die garantiert günstigsten Tickets werden in der ersten Verkaufsstunde erhältlich sein. Fans haben außerdem die Möglichkeit, Tickets mit einem Zahlungsplan zu erwerben.