(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Abbott-GrundschuleStaffel 4, Folge 9, „Volunteers“, Streaming auf Hulu.)

Das TV-Crossover ist eine der faszinierendsten und lustigsten Traditionen des Fernsehens. Das führt nicht unbedingt zu Emmy-prämierten Inhalten, aber es schafft ein Ereignis, das den Fans einer oder beider beteiligten Shows eine ganz neue Perspektive auf ihre Favoriten bietet. Und genau das haben wir bei The Gang bekommen In Philadelphia ist es immer sonnig einen Besuch abgestattet Abbott-Grundschule in der Folge „Freiwillige“.

Der Ursprung der Idee lag bei Sonnig Schöpfer Rob McElhenney und Abbott Schöpferin Quinta Brunson trat vor ein paar Jahren bei den Emmys auf; Eine Idee, die durch die Tatsache ermöglicht wird, dass beide Shows in der Stadt Philadelphia spielen und gleichzeitig in Los Angeles gedreht werden. Sonnig Außerdem war die kommende 17. Staffel von Oktober bis Dezember 2024 in Produktion, was bedeutet, dass die Besetzung bereits zusammengestellt und bereit war, eine Reise in die Nachbarschaft von Janine und Ava zu unternehmen.

Der Auftritt von „The Gang“ ist kein Cameo-Auftritt in einer einzigen Szene, so wie Bradley Cooper in der letzten Staffel zu einem Cold-Opening vorbeischaute; Die gesamte Episode dreht sich hauptsächlich um Mac (Rob McElhenney), Charlie (Charlie Day), Dennis (Glenn Howerton), Sweet Dee (Kaitlin Olson) und Frank (Danny DeVito), die eine ganze Woche lang mit dem Personal rumhängen und arbeiten als Freiwillige, um die Schule besser zu machen. (Dass ihre ehrenamtliche Arbeit aufgrund von Off-Screen-Spielereien vom Gericht angeordnet wird, ist kaum überraschend.)

Als Abbott Oftmals spaltet sich die Episode in mehrere Handlungsstränge auf, da sich die Darsteller beider Serien paaren: Ava (Janelle James) beansprucht Mac als ihren persönlichen Gopher, Frank tut sich mit Gregory (Tyler James Williams) und Mr. Johnson (William Stanford Davis) zusammen. um Waschbären im Garten abzuwehren, und Dennis tut sein Bestes, den Dokumentarkameras so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Unterdessen verstehen sich Dee und Janine (Brunson) gut, bis Dee anfängt, sich nach Gregory zu sehnen, und Barbara (Sheryl Lee Ralph) und Melissa (Lisa Ann Walter) Charlie im Kindergarten das Lesen beibringen.

Die nahezu verdoppelte Größe des typischen Show-Ensembles bedeutet, dass viel los ist und alles ziemlich schnell geht. Der tiefgreifendste Handlungsstrang gehört wahrscheinlich zu Charlies neu erworbenen Lese- und Schreibkenntnissen, und sei es nur, weil sie bestätigt, dass die Mitarbeiter der Abbott Elementary die wahrhaftigsten Lehrer sind, die nicht tatenlos zusehen können, wenn jemand Schwierigkeiten beim Lernen hat.

Für Kenner SonnigEs war ziemlich faszinierend, die Eskapaden von The Gang durch die Linse eines Fernsehsenders zu verfolgen – für Neulinge in der FX-Comedy-Serie könnte es etwas verwirrender sein. Die Folge geht davon aus, dass Sie bereits wissen, wer der ist Sonnig Die Charaktere enthalten sowohl offensichtliche als auch tiefgreifende Anspielungen auf die langjährige, aber immer noch Nischenserie.

Im Allgemeinen variieren die Eindrücke von Crossovers aufgrund der Unterschiede zwischen den beteiligten Shows. Zum Beispiel, wenn Charaktere aus Buffy, die Vampirschlächterin erschien am Engeldas war nicht unbedingt eine große Sache, denn Engel war ein Spin-off mit Charakteren, die ursprünglich auf vorgestellt wurden Buffy. Und zu diesem Zeitpunkt ist es fast alltäglich, wenn NBCs Familie von Chicago Serien finden in regelmäßigen Abständen einen Weg, Feuerwehrleute, Polizisten und Ärzte zusammenzubringen, die alle in derselben Stadt leben.

Zum Vergleich: Abbott Und Sonnig mögen in verschiedenen Städten stattfinden, sind aber ziemlich unterschiedliche Shows – produziert für verschiedene Sender (wenn auch innerhalb derselben Unternehmensfamilie) und mit sehr unterschiedlicher Ausstrahlung, ganz zu schweigen von der Zielgruppe.

Es ist eine Paarung, die seit ihrer ersten Ankündigung ein wenig zum Schmelzen gebracht hat – aber um es klar zu sagen: die Abbott/Sonnig Crossover ist nicht das lächerlichste Crossover in der modernen Fernsehgeschichte. Diese Ehre ist nach wie vor der Zeit gewidmet, die den Charakteren aus der Fox-Serie gewidmet ist Sleepy Hollowein übernatürliches Drama, stattete dem einen Besuch ab nicht-übernatürliche Verbrechenslöser auf Knochen. Mindestens Abbott Und Sonnig Technisch gesehen gehören beide zum selben Genre, wissen Sie?

„Volunteers“ ist keine perfekte Verbindung der beiden Serien, funktioniert aber recht gut. Zum einen das Überqueren von Abbott bringt etwas latente Süße zum Vorschein Sonnig Bande – so kurzlebig sie auch sein mag. Mittlerweile haben wir das herausgefunden AbbottObwohl es wegen seines guten Herzens und seiner charmanten Charaktere beliebt ist, ist es doch nicht so rein im Herzen, wie man annehmen könnte. Es war sicherlich ein wenig bizarr, diese Charaktere aufeinander treffen zu sehen, aber die Besitzer von Paddy’s Pub brachten mehr vom inneren Dreckssack dieser Serie zum Vorschein, da diese Charaktere über oberflächliche Bindungen hinaus verbunden waren, wie zum Beispiel „Haben Sie sich jemals bei einem Eagles-Spiel gestritten?“

Ja, Melissa hat Paddy’s vielleicht als Schrott bezeichnet, aber man kann sich leicht vorstellen, dass sie dort ein paar Bier trinken würde – und Avas Skrupellosigkeit passt gut zu Macs eigener Amoralität. Wer weiß? Wenn Dee sie noch viel weiter gedrängt hätte, könnte man sich leicht vorstellen, dass Janines innere Wildkatze zum Vorschein kommt, um ihre Beziehung zu schützen. Es deutet alles auf die reichen Schichten hin, die entstanden sind Abbott Solch ein komödiantisches Kraftpaket, das sich von Saison zu Saison weiterentwickelt.

Das Spannendste ist, dass dies nur ein Teil des Spaßes ist: Die Ereignisse von „Volunteers“ werden in einer Episode der kommenden Staffel aus einer anderen Perspektive gesehen Sonnigsoll irgendwann im Jahr 2025 Premiere haben. Während Brunson erzählte Rollender Stein dass sie entmutigend ist Abbott Fans, die noch nicht zuschauen Sonnig Nach dem Einschalten wird in dieser Folge insbesondere das zu sehen sein Abbott Zeichen außerhalb der Grenzen des Mockumentary-Formats. Das bedeutet theoretisch, dass wir Barbara sehen dürfen losschneiden.

Es kommt mir so vor, als wäre es zu lange her, seit zwei Shows einen so unterhaltsamen und gewagten Stunt wie diesen versucht haben, und wir hoffen, dass wir später noch mehr davon sehen. Fernsehen kann so vieles sein, aber etwas, das wir jetzt brauchen, ist es Spaß.

Abbott-Grundschule wird mittwochs auf ABC ausgestrahlt und auf Hulu gestreamt – so wie es ist In Philadelphia ist es immer sonnig.