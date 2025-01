Bis zum Mittwochnachmittag, dem 8. Januar, forderten die verheerenden Waldbrände in Los Angeles fünf Todesopfer und zerstörten mehr als 1.100 Gebäude. Zu den Betroffenen zählen Schauspieler wie John Goodman, Anthony Hopkins, Billy Crystal und Eugene Levy, die alle durch die Brände ihr Zuhause verloren haben.

Entsprechend Seite sechsAm letzten Tag wurden alle Häuser von Goodman, Hopkins, Crystal und Levy in den Pacific Palisades zerstört.

„Worte können das Ausmaß der Verwüstung, die wir erleben und erleben, nicht beschreiben. Wir trauern um unsere Freunde und Nachbarn, die bei dieser Tragödie ebenfalls ihre Häuser und Geschäfte verloren haben“, sagte Crystal in einer Erklärung. „(Meine Frau) Janice und ich lebten seit 1979 in unserem Haus. Wir haben hier unsere Kinder und Enkel großgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war voller Liebe. Schöne Erinnerungen, die man nicht wegnehmen kann. Wir sind natürlich untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder und Freunde werden wir das überstehen. Wir beten für die Sicherheit der Feuerwehrleute und Ersthelfer. Die Pacific Palisades sind eine widerstandsfähige Gemeinschaft großartiger Menschen und wir wissen, dass sie mit der Zeit wieder auferstehen wird. Es ist unser Zuhause.“

Miles Teller, Paris Hilton, Anna Faris, Adam Brody, Leighton Meester, Cameron Mathison sowie Heidi Montag und Spencer Pratt gehörten zu den anderen Prominenten, die ihr Zuhause im Raum Los Angeles verloren.

Andere, darunter Tom Hanks und Rita Wilson, Ben Affleck, Mark Hamill, Mandy Moore, Jennifer Love Hewitt und Maria Shriver, mussten evakuieren, als die Brände ihren Häusern gefährlich nahe kamen.

Während Prominente die Möglichkeit haben, sich zu erholen und wieder aufzubauen, ist dies bei vielen anderen nicht der Fall. Glücklicherweise gibt es in dieser Krise mehrere Möglichkeiten, Bewohner und Ersthelfer im Raum Los Angeles zu unterstützen. Die California Community Foundation nimmt Spenden entgegen, die den von den Bränden betroffenen Menschen zugute kommen sollen. Auch die California Fire Donation nimmt Spenden entgegen. Weitere Möglichkeiten der Hilfe finden Sie hier.

Aufgrund der Brände hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Oscar-Abstimmung um zwei weitere Tage verlängert und wird nun am Sonntag, den 19. Januar, die Nominierten für 2025 bekannt geben. Darüber hinaus wurden die Critics Choice Awards, die für diesen Sonntag geplant waren, auf den 26. Januar verschoben.