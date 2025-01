Two for the Road ist eine Serie, in der zwei gemeinsam auf Tournee gehende Künstler über Auftritte, das Leben hinter der Bühne und mehr sprechen. Im neuesten Teil der Serie unterhält sich Thrash-Legende Kerry King mit Municipal Waste-Gitarrist Ryan Waste.

Slayer-Legende Kerry King begibt sich diesen Winter mit seiner gleichnamigen Band auf seine erste Headliner-Nordamerika-Tour und bringt Municipal Waste und Alien Weaponry mit.

Die 28 Termine umfassende Tour startet am 15. Januar in San Francisco und endet am 22. Februar in Los Angeles mit Zwischenstopps in Toronto, New York City, Dallas und Las Vegas sowie anderen Städten auf dem Weg.

Vor dem Ausflug trafen sich King und Municipal Waste-Gitarrist Ryan Waste über Zoom, um die Tour und vieles mehr zu besprechen Folge‚S Zwei für unterwegs Videoserie (siehe oben).

Als das Gespräch begann, erzählte Waste King, wie viel Slayer ihm als Kind bedeutete. „Es war eine lebensverändernde Musik für mich“, begann Waste. „Ich mochte Sabbath und Priest und alles, aber ich hatte einen älteren Bruder und er brachte eines Tages eine Slayer-Kassette mit nach Hause. Es war Zeige keine Gnadeund es hat mein Leben ernsthaft geprägt.“

King äußerte unterdessen seine Begeisterung für die bevorstehende Tour und sagte: „Wir hatten das Glück, den Mastodon-Lamb of God-Sommerlauf in den Schuppen zu absolvieren. Das war wirklich cool, denn (Slayer) hatte eine große Rolle in der frühen Geschichte dieser beiden Bands. … Jetzt kommen wir … als Headliner in den Staaten. Wir haben noch nicht in New York City gespielt, und das ist meine neue Heimatstadt … wir haben noch nicht in der Bay Area gespielt, also werden wir einige Orte zum ersten Mal besuchen, was großartig sein wird.“

Im Laufe der Diskussion entdeckten die beiden Gitarristen ihre gemeinsame Liebe zu Horrorfilmen und nannten jeweils einige ihrer Lieblingsfilme des Genres. Und sie alle erzählten von einem echten „Spinal Tap“-Moment, in dem auf der Bühne urkomisch etwas schiefging.

Kerry Kings Tourdaten 2025:

15.01. – San Francisco, CA @ The Regency Ballroom *

17.01. – Spokane, WA @ Spokane Live Casino *

18.01. – Seattle, WA @ Showbox SoDo *

19.01. – Portland, OR @ Roseland Theater *

20.01. – Vancouver, BC @ Commodore Ballroom *

22.01. – Calgary, AB @ The Palace Theatre *

23.01. – Edmonton, AB @ Midway Music Hall *

25.01. – Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theater *

26.01. – Minneapolis, MN @ The Fillmore *

28.01. – Milwaukee, WI @ The Rave *

30.01. – Detroit, MI im Majestic Theater *

31.01. – Cleveland, OH @ House of Blues *

01.02. – Toronto, ON @ Danforth Music Hall *

02.02. – Montreal, QC @ L’Olympia *

02/04 – Boston, MA @ Royale *

02/05 – Philadelphia, PA @ Theater of the Living Arts *

02/07 – New York, NY @ Irving Plaza *

02/08 – Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage *

02/10 – Atlanta, GA @ Buckhead Theater *

02/11 – St. Petersburg, FL @ Jannus Live *

13.02. – Houston, TX @ House of Blues *

14.02. – Austin, TX @ Emo’s *

15.02. – Dallas, TX @ The Studio at the Factory *

17.02. – Denver, CO @ Ogden Theatre *

18.02. – Albuquerque, NM @ Sunshine Theater *

19.02. – Phoenix, AZ @ The Nile Theatre *

21.02. – Las Vegas, NV @ House of Blues *

22.02. – Los Angeles, CA im Fonda Theatre *

* = mit Siedlungsabfällen und außerirdischen Waffen