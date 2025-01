Olivia Rodrigo. Megadeth. Luke Combs. Verrückte Clown-Truppe. Was haben diese sehr unterschiedlichen Künstler gemeinsam? Sie alle stehen auf der Rechnung für Bonnaroo 2025, wie am Mittwoch offiziell bekannt gegeben wurde.

Das große Festival in Manchester, Tennessee, findet vom 12. bis 15. Juni statt und das diesjährige Programm ist so vielseitig wie eh und je. Tyler, der Schöpfer und Hozier gesellen sich zu Rodrigo und Combs an die Spitze, außerdem werden Queens of the Stone Age, Avril Lavigne, Justice, Vampire Weekend und Glass Animals mitspielen. Außerdem werden King Gizzard und der Lizard Wizard die allererste „Roo Residency“ mit drei einzigartigen Sets an drei Tagen aufführen, Remi Wolf wird einen Superjam mit dem Thema „70er-Jahre-Poolparty“ und das brandneue 360-Grad-„Infinity“ kuratieren Bühne“ wird auf dem Bauernhof montiert.

Es mag seltsam erscheinen, Luke Combs und Insane Clown Posse nebeneinander auf einem Festivalplakat zu sehen, aber Bonnaroo bleibt stolz auf ihren Ansatz, „für jeden etwas dabei“ zu haben. Für Brad Parker, Festivaldirektor von Bonnaroo und Teil von C3 Presents (der Konzertförderungs- und Eventproduktionsfirma hinter Lollapalooza und Austin City Limits), ist die Gesamtvielfalt des Line-ups ein großer Teil der Herausforderung.

„Bonnaroo, Lollapalooza, ACL … diese Jungs gibt es schon immer und sie müssen Wege finden, sich neu zu erfinden“, erzählt Parker Folge. „Letztendlich gibt es immer noch einen Platz für Multi-Genre-Festivals, aber sie müssen maßstabsgetreu sein. Wenn Sie 70 Bands pro Tag auf Ihrem Festival spielen lassen können, haben Sie dort genug, um verschiedenen Arten von Fans mit unterschiedlichen Geschmäckern genug zu bieten, um sie zum Kauf eines Tickets zu bewegen.“

Diese Einstellung verkörpert Bonnaroos 2025-Lineup, das versucht, Lücken sowohl zwischen den Generationen als auch im Genre zu schließen. „Bonnaroo befindet sich in einer einzigartigen Lage – dies ist unser 22. Festival, und nicht viele Veranstaltungen können lange genug überleben, um erfolgreich eine Generation von Fans zu erreichen“, sagt Parker. „Die Fans, die uns durch die ersten 20 Jahre von Bonnaroo begleitet haben, werden nicht die gleichen Fans sein, die uns durch die nächsten 20 Jahre begleiten.“ Wie können wir also anfangen, einen neuen, jüngeren Fan zu fördern und zu kultivieren, der sich darauf freut, zur Show zu kommen, und uns gleichzeitig um die treuen OGs kümmern, die hier bleiben und trotzdem rauskommen und Spaß haben wollen?“

Diese Frage leitete Parker und sein Team bei der Gestaltung des diesjährigen Programms, das die Jam-Band-Vergangenheit und den auf Elektronik ausgerichteten Ethos des Festivals, seine ursprünglichen Fans und seine neue Klasse von Festivalbesuchern würdigen soll. Der Markt für Festivals ist möglicherweise volatiler als in den Vorjahren und es ist für jede Veranstaltung eine Herausforderung, eine frische und authentische Auswahl an Künstlern zu präsentieren. Wie haben die Organisatoren von Bonnaroo das gemacht und was können die Teilnehmer bei der Ausgabe 2025 erwarten? Lesen Sie weiter für unsere Fragen und Antworten mit Brad Parker, um es herauszufinden.

Tickets für Bonnaroo 2025 werden am Donnerstag, 9. Januar, um 10:00 Uhr CT verkauft. Die garantiert günstigsten Tickets sind in der ersten Verkaufsstunde erhältlich. Fans haben außerdem die Möglichkeit, Tickets mit einem Zahlungsplan zu erwerben.