Mel Gibson sagt, dass sein Haus in Malibu bei den Waldbränden zerstört wurde, die diese Woche die Gegend von Los Angeles verwüsteten.

Im Gespräch mit NewsNation erklärte Gibson, dass er in Austin war und eine Episode von Joe Rogans Podcast aufnahm, als er erfuhr, dass sein Haus in Gefahr war. „Während wir uns unterhielten, fühlte ich mich irgendwie unwohl, weil ich wusste, dass meine Nachbarschaft in Flammen stand. Ich dachte: „Äh, ich frage mich, ob mein Platz noch da ist.“ Als ich nach Hause kam, war es tatsächlich nicht da.“

„Ich habe noch nie einen Ort gesehen, der so perfekt verbrannt war, dass man ihn in eine Urne legen könnte“, fuhr Gibson fort. „(Die Gegend) war völlig überlastet. Ich habe noch nie eine so vollständige Verbrennung gesehen.“

Trotz der Tragödie versuchte Gibson, etwas Humor in die Situation zu bringen und scherzte, dass er jetzt „von der Last meiner Sachen befreit wurde, weil alles in Asche liegt.“

Zu den weiteren Schauspielern, die bei den Waldbränden in Los Angeles ihr Zuhause verloren haben, gehören neben Gibson auch John Goodman, Anthony Hopkins, Billy Crystal, Eugene Levy, Ed Harris, Milo Ventimiglia, Miles Teller und Anna Faris.

Während seines Auftritts am Die Joe-Rogan-ErfahrungGibson kritisierte den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom dafür, dass er nicht genügend Maßnahmen ergriffen habe, um die Waldbrände zu verhindern. „Ich glaube, Newsom hat 2019 gesagt: ‚Ich werde mich um den Wald kümmern und ihn erhalten‘ und all diese Dinge tun“, sagte Gibson. „Er hat nichts getan.“

„Ich denke, unsere gesamten Steuergelder sind wahrscheinlich für Gavins Haargel geflossen“, fügte der Schauspieler hinzu. „… Es ist traurig. Der Ort brennt einfach.“