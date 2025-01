Timothée Chalamets Oscar-würdige Leistung als Bob Dylan in Ein völliges Unbekanntes erhielt begeisterte Kritiken, unter anderem aufgrund seiner Entscheidung, Dylans Lieder selbst zu singen. Am Samstag, den 25. Januar, wird er seine musikalischen Fähigkeiten vor einem Live-Studiopublikum unter Beweis stellen, wenn er als Moderator fungiert Und musikalischer Gast auf Samstagabend Live.

Chalamet war Gastgeber SNL schon zweimal, aber dies wird natürlich sein erster Auftritt als musikalischer Gast sein. Entsprechend Der Hollywood-ReporterNur 41 Personen haben in der 50-jährigen Geschichte der Show die Doppelrolle als Moderator und musikalischer Gast übernommen. Chalamet wird außerdem der erste Nicht-Künstler seit Deion Sanders im Jahr 1995 sein, der als musikalischer Gast auftritt.

Voraussichtlich wird Chalamet ein paar Dylan-Songs aus spielen Ein völliges Unbekanntesdas die frühen Jahre des legendären Songwriters in New York City nachzeichnet. Der Soundtrack enthält Coverversionen von Songs wie „Highway 61 Revisited“, „Mr. Tambourine Man“, „A Hard Rain’s a-Gonna Fall“, „Blowin‘ in the Wind“, „Maggie’s Farm“, „Like a Rolling Stone“ und mehr.

Vor der Chalamet-Folge wird Dave Chappell moderieren SNL am 18. Dezember mit musikalischem Gast GloRilla. Der Komiker ist bereits zum vierten Mal als Moderator an der Reihe.