Letztes Jahr wurde berichtet, dass Jude Law in dem neuen Film von Regisseur Olivier Assayas mitspielen würde Der Zauberer des Kremls ohne seine Rolle zu spezifizieren. Jetzt hat der Schauspieler bestätigt, dass er Wladimir Putin in der Adaption des gleichnamigen Romans von Giuliano da Empoli spielen wird.

In einem kürzlichen Interview mit Deadline sprach Law über die einschüchternde Aufgabe, den russischen Diktator zu spielen. „Im Moment sieht es aus wie ein Everest, den es zu besteigen gilt, also bin ich in den Ausläufern und schaue nach oben und denke: ‚Oh Gott, was habe ich gesagt?‘“, verriet er. „So geht es mir oft, wenn ich Ja sage. Ich dachte: „Oh Gott, wie soll ich das machen?“ Aber egal, das muss ich klären.“

Das Original Zauberer des Kremls Das Buch wurde 2022 veröffentlicht und erzählt die Geschichte von Vadim Baranov, einem Reality-Show-Produzenten, der gleichzeitig als Berater Putins während seines Aufstiegs an die Macht fungierte.

Die Verfilmung wurde von Assayas und Emmanuel Carrère gemeinsam geschrieben, wobei Paul Dano Baranov spielt. Alicia Vikander, Zach Galifianakis und Tom Sturridge werden ebenfalls auftreten.

„Baranov arbeitet im Herzen der russischen Macht und verwischt die Wahrheit mit Lügen, die Nachrichten mit Propaganda und dirigiert die gesamte Gesellschaft wie eine große Reality-Show“, heißt es in der offiziellen Logzeile. „Nur seine Liebe zur anziehenden, freigeistigen Ksenia kann ihn von diesem gefährlichen Spiel abbringen.“

Sie können Law derzeit in der Disney+-Serie sehen Star Wars: Skeleton Crew.