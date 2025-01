Diese Rezension ist Teil unserer Berichterstattung über das Sundance Film Festival 2024.

Bevor Sie sich die Sundance-Dokumentation ansehen Jede KleinigkeitIch hatte keine Ahnung, dass das Lied von Bob Marley, von dem ich Ihnen gesagt hätte, dass es „Every Little Thing’s Gonna Be All Right“ heißt, in Wirklichkeit „Three Little Birds“ heißt. In Marleys Texten wird jedoch nicht näher darauf hingewiesen, ob die drei kleinen Vögel, die vor seiner Haustür aufgeworfen wurden, Kolibris sind – wahrscheinlich nicht, denn wenn sie Kolibris wären, würden sie nicht still bleiben.

Die leuchtende, niedliche Schönheit dieser Kolibris ist der unmittelbare, wenn auch oberflächliche Reiz Jede Kleinigkeit. Doch je weiter der Film von Regisseurin Sally Aitken voranschreitet, desto tiefer geht der Film, der dem Publikum das Hauptthema besser verständlich macht, und führt uns zu einer völlig neuen Art, die Welt zu sehen.

Im Mittelpunkt des Films und seiner dominierenden Person steht Terry Masear, die von ihrem Haus in Los Angeles aus eine Kolibri-Rettungsaktion durchführt, einem Haus, das groß genug ist, um mehrere Innen- und Außengehege und Käfige zu enthalten, um die Bergung verletzter oder verlassener Vögel zu erleichtern die ihr zur Pflege gebracht werden. Es gibt etwas Besonderes an Kolibris, das sie für sie zu etwas Besonderem macht: „Man bringt schon von Anfang an Einfühlungsvermögen mit“, sagt Terry an einer Stelle. „Sie müssen es nicht weiterentwickeln – es ist aufgrund Ihrer eigenen Schwierigkeiten bereits vorhanden.“

Wie Terry dazu kam, diese Operation zu leiten, und welche Elemente ihrer Vergangenheit dazu führten, dass sie funktionierte, spielt im Film eine Rolle, aber es handelt sich eher um eine Vermittlung als um alles andere, vollgepackt mit unglaublichen Bildern. Die Kamerafrau und Naturfotografin Ann Johnson Prum liefert die kleinformatigen Zeitlupenaufnahmen, die nötig sind, um die Bewegung von Kolibris im Flug zu zeigen; Einige der Aufnahmen sind so scharf und detailliert, dass sie fast nicht echt wirken. Andererseits hatte der Kolibri schon immer etwas Unwirkliches an sich – winzige Krieger, die mit ihrer ganz eigenen, pfeilschnellen Anmut gegen Naturgewalten wie den Regen und die wilde Hauskatze kämpfen.

Es scheint, als wäre das einer der Gründe, warum Terry sich für sie interessiert. Das und ihre Feinheit – sie behandelt jeden verletzten Vogel so sorgfältig, als ob er aus Glas wäre. Bis sie sich so weit erholt haben, dass sie sie zum Fliegen animieren kann, kleine Stöße von einem Ast zum nächsten, die dazu führen könnten, dass sie wieder richtig fliegen. Jede Kleinigkeit vermeidet Off-Kommentare und lässt stattdessen Terrys Stimme in Gesprächen mit „Findern“, in Gesprächen mit sich selbst und in Gesprächen mit den Vögeln, die sie pflegt, durch den Film erklingen. Sie spricht mit ihnen a vielund zwar auf eine Weise, die sich als nachvollziehbar und verständlich erweist.

Für jemanden, der es vielleicht nur gewohnt ist, einen Kolibri nur für den Moment zu sehen, in dem er vorbeifliegt, ist es schwer vorstellbar, genug Zeit mit einem von ihnen zu verbringen, um ein Gefühl für seine Persönlichkeit zu bekommen. Aber Terry kennt ihren Schwarm (nun ja, keinen Schwarm, sondern „einen Zauber“) so gut, dass sie die Rolle der Heiratsvermittlerin spielt und Vögel zusammenbringt, die von der Gesellschaft des anderen profitieren könnten, wenn sie sich von ihren Verletzungen erholen.

Der Film macht deutlich, dass so viele der Vögel, die Terry pflegt, letztendlich nicht überleben werden. Aber sie stellt fest, dass es nicht auf das Endergebnis, sondern auf den Weg ankommt, der wichtig ist. „Sie hat einen 2,5 cm langen Flug hinter sich, wenn man das so nennen kann“, sagt Terry über einen Vogel, der mit der Heilung zu kämpfen hatte. Dann fügt sie hinzu: „Das ist alles, was sie heute tun muss.“

Abgesehen von der Genesung (oder auch nicht) einiger spezifischer Vögel ist die Erzählung relativ frei gestaltet – die Takte der Reise dieser Vögel zum Wohlbefinden scheinen ein wenig vorhersehbar zu sein, aber nur, weil sie dem Film den Anschein einer Drei-Akt-Struktur verleihen. Jede Kleinigkeit Es ist jedoch kein Film, den man wegen der Geschichte anschaut – es ist ein Film, den man wegen des Verständnisses ansieht. Nicht nur die Nuancen dessen, was es bedeutet, ein solcher Betreuer zu sein, sondern auch, wie es ist, die Welt aus der Perspektive der Kleinen und Verletzlichen zu sehen. Weil diese Welt im Mikrokosmos so voller kleiner Schönheiten ist.

Jede Kleinigkeit Premiere beim Sundance Film Festival 2024. Der Film wurde ab dem 10. Januar 2025 in begrenztem Umfang in die Kinos gebracht.