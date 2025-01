Mel Gibson hat bestätigt, dass es ein Drehbuch für die Fortsetzung gibt Die Passion Christi, betitelt Der Auferstehung des Christusist abgeschlossen. Er bestätigte auch Berichte von Jim Caviezel kehrte zurück, um Jesus zu spielen, und gab bekannt, dass er Alterungstechniken anwenden würde, um die zwei Jahrzehnte seit dem Original auszugleichen.

Während seines Auftritts in der neuesten Folge von Die Joe-Rogan-ErfahrungGibson sagte, er hoffe, nächstes Jahr mit den Dreharbeiten für den Film beginnen zu können, und erklärte, dass sie Vorbereitungszeit benötigen würden, um den „Säuretrip“ eines Drehbuchs, das er sieben Jahre lang mit seinem Bruder und Drehbuchautor Randall Wallace geschrieben hatte, durchzuziehen.

„Ich denke, um die Geschichte wirklich richtig zu erzählen, muss man mit dem Fall der Engel beginnen, was bedeutet, dass man sich an einem anderen Ort befindet, man befindet sich in einem anderen Reich“, sagte Gibson. „Du musst in die Hölle fahren. Du musst in den Scheol gehen.“

Nachdem er hinzugefügt hatte, dass Satan eine Figur im Film sein würde, sagte Gibson, er sei zuversichtlich, dass moderne Entalterungstechniken es glaubwürdig erscheinen lassen würden, dass der Film weniger als eine Woche nach dem Original spielt. „Es soll drei Tage später sein“, sagte er. „Ich denke, ich muss ein paar Techniken anwenden, aber mit dem CGI fangen sie an, wirklich gut zu werden.“

Im September 2024 wurde berichtet, dass Gibson mit einem Produktionsteam in Malta war, um potenzielle Drehorte für den Film auszukundschaften. Weitere mögliche Drehorte sind Israel und Marokko.

Während der Aufzeichnung von Gibsons Auftritt am Die Joe-Rogan-Erfahrungerfuhr er, dass sein Haus in Los Angeles bei den Waldbränden zerstört wurde. Zum Glück wurden seine Frau und sein Sohn sicher evakuiert.

Vor Die Passion Christi Wenn die Fortsetzung erscheint, können Sie sich das Original per VOD oder DVD/Blu-ray ansehen.