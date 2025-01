Es ist 40 Jahre her, seit Jamie Lee Curtis im Film von 1985 ihre Hüften in der Jazzercise-Szene beschäftigte Perfektund jetzt hat der Schauspieler mit Hilfe von Jimmy Fallon den ikonischen Moment nachgestellt.

Ich setze mich Fallon gegenüber auf den Heute Abend Show Auf der Bühne begann Curtis den Abschnitt damit, dass er sich an einige Filme erinnerte, in denen sie getanzt hatte, wie zum Beispiel Abschlussballabend Und Wahre Lügen. Fallon erwähnte dann den mit Trikots bekleideten Abschnitt von Perfektzeigt einen Clip des Originals mit Curtis und ihrem Co-Star John Travolta, die sich im Takt von „Shock Me“ von Jermaine Jackson und Whitney Houston drehen.

„Das ist eine Menge Stoßen!“ Sagte Fallon über den Clip und fächelte sich Luft zu. Dann scherzte er, dass es „fünf Minuten“ gedauert habe, worauf Curtis lachend antwortete: „Nein, nein, diese Szene dauerte etwa sieben Minuten.“

Anschließend stellten die beiden ihren Sketch vor – sie nannten ihn „noch nie zuvor gesehenes“ Filmmaterial – und stellten den Moment nach. Curtis, bekleidet mit Beinstulpen und einem ähnlich gestreiften Trikot, leitet den Jazzercise-Kurs, wobei ein Fallon mit Perücke die Rolle von Travolta spielt.

Dann, natürlich nach einigem Hin und Her, entwickelt sich die Szene zu einer surrealen Komödie, während die beiden Schauspieler Pizza essen, Champagner einschenken, eine lebende Taube freilassen und eine Leiche wiederbeleben, während sie sich mit „Shock Me“ beschäftigen.

Sehen Sie sich das Video des Sketches unten an.

Inzwischen ist Curtis‘ Heute Abend Show Die Buchung erfolgte, als die Waldbrände in Los Angeles andauerten. Die Schauspielerin, die 1 Million US-Dollar für die Brandbekämpfungsmaßnahmen zugesagt hatte, schrieb auf Instagram, dass es „sehr schwierig“ sei, ihr Zuhause in Los Angeles für den Auftritt zurückzulassen.

„Ich habe mich angezogen und bin zur Arbeit hier in der Stadt erschienen, komplett mit der Nachbildung des hippen, stoßenden Memes aus dem Film ‚Perfect‘“, schrieb sie. „Es war kompliziert, das Gefühl zu haben, wir würden inmitten einer so tiefgreifenden Tragödie im ganzen Land eine Komödie machen, aber wir haben es geschafft. Die Umarmung (Fallon), die mir zur Unterstützung meiner fragilen Gefühle gegeben wurde, wird immer in Erinnerung bleiben, und ich verlasse New York City mit den Hoffnungen, Gebeten und guten Gedanken aller an der Ostküste, während ich nach Hause an die schönste Küste und in meine geliebte Stadt zurückkehre von Engeln, um mit der Reparatur und dem Wiederaufbau zu beginnen.“

Weitere Informationen zu den Waldbränden in Los Angeles finden Sie hier. Spendenlinks, Informationen zur Spendensammlung und weitere Möglichkeiten zur Hilfe.