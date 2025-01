Neil Young hat das Biopic über Bob Dylan gesehen Ein völliges Unbekanntes und „er liebte es.“

Der legendäre Songwriter teilte seine Rezension des von James Mangold inszenierten Films auf Neil Young Archives und schrieb: „Ich liebe Bob Dylan und seine Musik. Schon immer. Er ist ein großartiger Künstler. Einmal war er in meinem Bus und ich erkannte ihn nicht und warf ihn weg, aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Film ist eine großartige Hommage an sein Leben und seine Musik. Ich denke, wenn Sie Bobs Musik lieben, sollten Sie diesen großartigen Film sehen. Ich habe es geliebt.“

Die Wege von Young und Dylan haben sich im Laufe der Jahre mehrfach gekreuzt, zunächst bis in die Zeit Der letzte Walzer im Jahr 1976, wo sie denkwürdigerweise die Bühne für eine Aufführung von „I Shall Be Released“ teilten. Zuletzt hatte Dylan einen Überraschungsauftritt bei Young’s Farm Aid im Jahr 2023. Young ist darin nicht zu sehen Ein völliges Unbekanntesda es Dylans frühe Tage in New York City in den 1960er Jahren aufzeichnet, die zu seinem legendären Auftritt beim Newport Folk Fest im Jahr 1965 führten.

Es ist unklar, ob Dylan es selbst gesehen hat Ein völliges Unbekanntesobwohl er an der Entwicklung des Drehbuchs des Films beteiligt war und die Leistung von Timothée Chalamet gelobt hat.

Lesen Folge’s Interview mit Chalamet im Rahmen unserer Funktion „Filmleistung des Jahres 2024“.