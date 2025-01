Robbie Williams‘ neues Biopic Besserer Manndas das Leben und die Karriere des britischen Sängers mit dem kleinen Unterschied zeigt, dass er ein CGI-Affe ist, kommt beim amerikanischen Publikum nicht ganz gut an. Pro Vielfaltspielte der Film am Eröffnungswochenende in den USA magere 1 Million US-Dollar ein.

Trotz der Werbemaßnahmen des Studios in den USA, zu denen auch ein Auftritt von Williams gehörte Dick Clarks rockiger Silvesterabend, Besserer Mann wurde an der Abendkasse auf Platz 14 eröffnet. Der Film schnitt zwar in Williams‘ Heimat Großbritannien etwas besser ab, scheiterte aber dennoch und spielte zu Beginn 1,9 Millionen US-Dollar ein, bisher 4,7 Millionen US-Dollar. Bis jetzt, Besserer Mann hat bei einem Budget von 110 Millionen US-Dollar 10 Millionen US-Dollar verdient – ​​ohne die 25 Millionen US-Dollar, die Paramount für den Erwerb der nordamerikanischen Vertriebsrechte für den Film ausgegeben hat.

Trotz enttäuschender Einspielergebnisse in den USA Besserer Mann wurde von der Kritik hoch gelobt. Es hat eine beeindruckende Bewertung von 88 % bei Rotten Tomatoes, mit Folge Die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller bezeichnete den Film als einen, der „das Musik-Biopic gerettet hat“.

Der verhaltene Empfang durch das amerikanische Publikum könnte auf Williams‘ relativ begrenzten kulturellen Einfluss in den USA zurückgeführt werden, verglichen mit seinem ikonischen Status in Großbritannien und anderswo. Während „Angels“ und „Millennium“ weltweite Hits waren, erreichten sie in den Billboard Hot 100 und seinem US-Album mit den höchsten Charts, 2003, nur 53 bzw. 72 Plätze Eskapologieerreichte nur Platz 43. Es könnte auch sein, dass das Publikum einem Film mit einem CGI-Affen in der Hauptrolle gegenüber zögerlich ist – was, ehrlich gesagt, ein Problem ist verständlich Reaktion.

